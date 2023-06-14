Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye, bu akşam 7. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bu yıl All Star formatıyla yayınlanacak olan yarışmada jüri üyelerinde de değişiklik söz konusu. Yarışmanın başından itibaren yer alan Somer Şef'in yerine Yılmaz Şef boy gösterecek. İşte, 2023 MasterChef yarışmacıları...