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TV8 MasterChef All Star yarışmacılar kimler? 2023 MasterChef All Star'da hangi eski yarışmacılar var?

TV8'in bu yıl 7. sezonuyla izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de, nostalji rüzgarı yaşanacak. Sevilen yarışmanın önceki sezonlarından ter döken birbirinden yetenekli yarışmacılar, All Star formatında şampiyon olmak için karşı karşıya gelecek. İşte, MasterChef All-Star'da yarışacak isimler...

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  • MasterChef All Star yarışmacılar kimler? TV8 MasterChef All Star'da hangi eski yarışmacılar var? 2023 MasterChef'te kimler yarışacak?

    Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye, bu akşam 7. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bu yıl All Star formatıyla yayınlanacak olan yarışmada jüri üyelerinde de değişiklik söz konusu. Yarışmanın başından itibaren yer alan Somer Şef'in yerine Yılmaz Şef boy gösterecek. İşte, 2023 MasterChef yarışmacıları...
  • MasterChef All Star yarışmacılar kimler? TV8 MasterChef All Star'da hangi eski yarışmacılar var? 2023 MasterChef'te kimler yarışacak?

    MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

    Barbaros Yoloğlu

    Araz Aknam

    Hasan Biltekin

    Kerem Giritlioğlu

    Cemre Uyanık

    Alican Sabunsoy

    Serhat Doğramacı

    Uğur Kardaş

    Hakan Kanık

    Mehmet Sur

    Güzide Mertcan
  • MasterChef All Star yarışmacılar kimler? TV8 MasterChef All Star'da hangi eski yarışmacılar var? 2023 MasterChef'te kimler yarışacak?

    Batuhan Bayır

    Kıvanç Ermiş

    Suna Aydın

    Mustafa Aydın

    Faruk Batuhan Öner

    Bahri Papila

    Orhan Eren

    Onur Dursun

    Eray Aksungur

    Sefa Okyay Kılıç

    Ebru Has
  • MasterChef All Star yarışmacılar kimler? TV8 MasterChef All Star'da hangi eski yarışmacılar var? 2023 MasterChef'te kimler yarışacak?

    Ayyüce Kamit

    Esra Tokelli

    Berker Başmanav

    Duygu Acarsoy

    Celal Sarıgül

    Arem Yüce

    Gülşah Suna

    Eren Kaşıkçı

    Tahsin Küçük

    Sergen Özen
  • MasterChef All Star yarışmacılar kimler? TV8 MasterChef All Star'da hangi eski yarışmacılar var? 2023 MasterChef'te kimler yarışacak?

    Dilara Başran

    Görkem Demiral

    Pelin Zaman

    Azize Polat

    Rabia Nur Çamurlu

    Milhan Erdem

    Mert Ateş Durukan

    Hamza Mercimek

    Tunahan Ak
  • MasterChef All Star yarışmacılar kimler? TV8 MasterChef All Star'da hangi eski yarışmacılar var? 2023 MasterChef'te kimler yarışacak?

    İbrahim Cingözler

    Fatma Polat

    Metin Yavuz

    Kıvanç Karadeniz

    Ayaz Geçer

    Tolga Şener

    Yağız Özçelik

    Büşra Zambak

    Fatma Nur Uçar

    Barış Demir

    Burak Revanbahş

    Serpilay Salkım

    Tayfun Genç

    Çağatay Akgül

    Şule Yaman

    Kaan Noyanalpan

    Dilan Karataş

    Gamze Tosun

    Eda Karabulut

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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