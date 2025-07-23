23 Temmuz MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi?
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren isimler belli olmaya devam ediyor. 23 Temmuz Çarşamba günü ekrana gelen bölümde ise, yeni gruptan ana kadroya katılmaya hak kazanan ilk yarışmacı açıklanacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmeleri sonucunda, en başarılı performansı sergileyen isim ana kadroya katılacak. Peki, 23 Temmuz Çarşamba günü ana kadroya giren isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim açıklanıyor. En başarılı tabağı yaparak ana kadroya dahil olan yarışmacılar sonrasında, yeni gruptaki isimler kıyasıya mücadele etmeye hazırlanıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 23 Temmuz Çarşamba MasterChef ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF YENİ GRUPTAN ANA KADROYA GİREN İLK İSİM KİM OLDU?
Yeni gruptan ana kadroya giren isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF TÜRKİYE 2025 KADROSUNA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 10 yarışmacı belli oldu. MasterChef yeni bölümde ise ana kadroya yedeklerden dahil olacak yarışmacılar şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. İlk etapta en başarılı tabağı yapan, Nisa, Barış ve Alperen ana kadroya yedeklerden dahil oldu.
İkinci etapta ise Deniz yedeklere ismini yazdıran son yarışmacı oldu.
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren 10. yarışmacısı Çağlar oldu.
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR
MasterChef'te ana kadroya giren ilk 10 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:
1. Etap Yarışmacıları:
Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal
MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.