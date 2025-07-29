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        Haberler Bilgi Magazin MASTERCHEF KİM KAZANDI? 29 Temmuz Salı MasterChef ana kadroya kim girdi, 16. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te kim kazandı? 29 Temmuz Salı MasterChef'te ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacılar ana kadroya girebilmek adına kıyasıya bir rekabetin içine giriyor. Dördüncü gruptan bir yarışmacı gecenin sonunda ana kadroya giren 16. yarışmacı oldu. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya günün konseptini 'Analı Kızlı' olarak belirledi. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 29 Temmuz MasterChef'te ana kadroya kim girdi?" İşte 29 Temmuz Salı MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 19:58 Güncelleme: 30.07.2025 - 00:15
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        MasterChef'te ana kadro için kıyasıya rekabet sürüyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tezgah başına geçti. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan isim ana kadroya giren 16. yarışmacı oldu. Son olarak MasterChef'in ana kadrosuna, üçüncü gruptan İrem katılmıştı. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 29 Temmuz Salı Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu?" İşte detaylar...

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        MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef'te ana kadroya giren 16. yarışmacı Hakan oldu.

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        ANA KADROYA GİREN 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef'te ana kadroya giren 15 yarışmacı İrem oldu.

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        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef'te ana kadroya giren ilk 15 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

        1. Grup Yarışmacıları:

        Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

        Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

        Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

        Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

        Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

        MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

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        2. Grup Yarışmacıları:

        Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

        Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

        Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

        Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

        Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

        İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu

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        3. Grup Yarışmacıları:

        Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer

        Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu

        Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan

        Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem

        Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem

        Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer ve Yakup oldu.

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