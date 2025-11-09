Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 9 Kasım 2025 Pazar MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kim kazandı? 9 Kasım 2025 Pazar MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef'te 9 Kasım 2025 Pazar akşamı baklava teması heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken bir kişi mavi takım kaptanlığının sahibi olacak. Mavi takım kaptanı ve oluşan takımlar araştırılıyor. Peki, 9 Kasım Pazar kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Giriş: 09.11.2025 - 16:34 Güncelleme: 10.11.2025 - 07:09
        MasterChef'te mavi takım kaptanı netlik kazandı. Masterchef Türkiye'de baklava teması gündeme geldi. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığına sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 9 Kasım Pazar MasterChef takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl kuruldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        MasterChef'te Mavi Takım kaptanı Ayten oldu. Ayten, Kırmızı Takım kaptanı olarak Sümeyye'yi seçti.

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM:

        Ayten (Kaptan)

        Sezer

        Gizem

        Özkan

        Ayla

        Onur

        Barış

        KIRMIZI TAKIM:

        Sümeyye (Kaptan)

        Furkan

        Çağatay

        Hakan

        Eylül

        Mert

        Murat Can

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

        Gizem

        Çağlar

        Muratcan

        Sümeyye

        Furkan

        Onur

        Sezer

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de şeflerin değerlendirmelerinin ardından en başarısız tabağı yapan Çağlar MasterChef'te elenerek yarışmaya veda etti.

        Görseller: TV8

