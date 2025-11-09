MasterChef kim kazandı? 9 Kasım 2025 Pazar MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu?
MasterChef'te 9 Kasım 2025 Pazar akşamı baklava teması heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken bir kişi mavi takım kaptanlığının sahibi olacak. Mavi takım kaptanı ve oluşan takımlar araştırılıyor. Peki, 9 Kasım Pazar kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
MasterChef'te mavi takım kaptanı netlik kazandı. Masterchef Türkiye'de baklava teması gündeme geldi. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığına sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 9 Kasım Pazar MasterChef takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl kuruldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef'te Mavi Takım kaptanı Ayten oldu. Ayten, Kırmızı Takım kaptanı olarak Sümeyye'yi seçti.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Ayten (Kaptan)
Sezer
Gizem
Özkan
Ayla
Onur
Barış
KIRMIZI TAKIM:
Sümeyye (Kaptan)
Furkan
Çağatay
Hakan
Eylül
Mert
Murat Can
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Gizem
Çağlar
Muratcan
Sümeyye
Furkan
Onur
Sezer