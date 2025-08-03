MasterChef kim kazandı? 3 Ağustos Pazar Masterchef yedeklerden ana kadroya kim girdi?
MasterChef Türkiye'de ilk 20 isim belli oldu. Şimdi sıra yedeklerden ana kadroya girecek isimlerde. 3 Ağustos Pazar günü yedeklerden ana kadroya katılmaya hak kazanan yarışmacı netlik kazanıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada ana kadroya giren isim merak ediliyor. Peki, 3 Ağustos Pazar ana kadroya giren isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
MasterChef'te son umutlar! Masterchef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya giren son isimler açıklanıyor. Yarışmacılar ana kadroya girmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 3 Ağustos Pazar MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye 2025 yedeklerden ana kadroya giren isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te ana kadroya giren 20. yarışmacı İlhan oldu.
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te ana kadroya giren ilk 20 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:
1. Grup Yarışmacıları:
Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal
MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.
2. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan
Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla
Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan
Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten
Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar
İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu.
3. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer
Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu
Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan
Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem
Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem
Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer, Yakup, Tunahan oldu.