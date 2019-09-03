TV8 ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izlenen MasterChef Türkiye yarışmasında iki etaplı eleme turu geçildi. İkinci sezonuyla ekranlara taşınan fenomen yarışmaya 42 kişi başladı ve bu kişiler arasından en başarılı 14 kişi belirlendi. Bu yarışmacılar arasına Rıfat Yurttaş da dahil oldu. Yetenekleri, sivri dili ve güler yüzüyle iddialı bir çizgi çiziyor.Ailesinin fırınında pasta da yaparak ustalaşan Rıfat Yurttaş, merak edilen isimlerden.

RIFAT YURTTAŞ KİMDİR?

27 yaşındaki Rıfat Yurttaş MasterChef Türkiye'nin bu sezonki 14 yarışmacısı arasından yer alıyor ve yarışmaya Çeşme'den katılıyor. Eğitmen ve aynı zamanda aşçı olan Rıfat Yurttaş, Türk kültürünün en önemli kollarından birinin Türk mutfağı ve yemeklerinin olduğunu belirtiyor. Bunu temsil eden kişinin ise kendisinin olacağını söyleyen Rıfat Yurttaş, bir MasterChef'in önce sağlıklı, lezzetli, özüne sadık ve her şeyden önce taşıdığı sorumluluğun bilincinde olan kişi olduğunu ifade ediyor.