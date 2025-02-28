Mauro Icardi: İstanbul'dan sevgiler

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için sevgilisi China Suárez ile birlikte yeniden İstanbul’a gelen Mauro Icardi, Suárez ile kentin tarihi ve turistik noktalarını keşfetmeye devam ediyor.

Mauro Icardi ve China Suárez, Taksim, Beyoğlu, Eminönü gibi İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarını gezdi.

REKLAM Icardi, tanınmamak için yine kar maskesi takarak dolaşmayı tercih etti.

China Suárez ise St. Antuan Katolik Kilisesi'nde dua etmeyi ihmal etmedi.

Mauro Icardi, sevgilisiyle birlikte gezdikleri rotalardan çeşitli paylaşımlar yaparak, "İstanbul'dan sevgiler" notunu düştü.