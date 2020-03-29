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Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşların önemli bir bölümü 'evde kalın' çağrılarına uyarken perakendecilik de tamamen dijital ortama taşınmış oldu. Mağazalarını kapatan pek çok marka düzenledikleri online kampanyalarla satışlarını artırmaya çalışırken LC Waikiki ve Mavi, online satış kanallarını da kapattı.

Mavi'nin sitesinden yapılan açıklamada 29 Mart itibarıyla online satışların durdurulduğu belirtildi ve online siparişler için iade süresini sitenin açılmasını takiben 90 güne uzattıkları bilgisini verdi.

LC Waikiki de benzer şekilde online mağazası lcwaikiki.com'u kapattığını duyurdu. Mevcut verilmiş siparişlerin ise müşterilere ulaştıralacağını bildirdi.

Bu iki marka dışında ise online giyim satışları devam ediyor. Bu dönemde her yıl kışın geride kalmasıyla kışlık ürünlerde her yıl indirim yapılırdı. Ancak fiziksel satışlardaki kaybını telafi etmek isteyen birçok marka yeni sezon ürünlerinde dahi yüzde 70'e varan indirimlere gitti.

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