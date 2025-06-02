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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Max Payne 3 sistem gereksinimleri nelerdir? Max Payne 3 kaç GB boş alan istiyor? htek - Teknoloji Haberleri

        Max Payne 3 sistem gereksinimleri nelerdir? Max Payne 3 kaç GB boş alan istiyor?

        Max Payne 3, karanlık atmosferi, melankolik anlatımı ve sinematik sunumuyla dikkat çeken bir aksiyon oyunudur. Serinin bu üçüncü bölümünde, artık New York Polis Departmanı'ndan ayrılmış, geçmişin acılarıyla tükenmiş bir adam olan Max Payne'in hayatında yeni bir sayfa açılmaya çalışılır. Oyun, önceki iki oyunun olaylarından yıllar sonrasında, Max'in zihinsel ve fiziksel olarak çökmüş bir halde yaşadığı dönemde başlar. Alkol ve ağrı kesicilere bağımlı hale gelen Max, New Jersey'de tek başına, geçmişte kaybettiği eşi ve kızının hatıralarıyla boğuşmaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 12:50 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:50
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        Max Payne 3 sistem gereksinimleri
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        Bir gün, eski polis arkadaşı Raul Passos tarafından Brezilya’nın Sao Paulo kentine özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak üzere davet edilir. Bu iş, Max için yeni bir başlangıç olabilir gibi görünür; zengin iş adamı Rodrigo Branco ve ailesini koruma görevini üstlenir. Ancak işler kısa sürede kontrolden çıkar. Branco ailesinin üyeleri gizemli bir şekilde kaçırılır ve Max kendini favelalar, yozlaşmış polisler, paramiliter gruplar ve uyuşturucu kartelleriyle dolu bir yeraltı savaşının ortasında bulur.

        Max Payne 3’ün hikâyesi, hem geçmişin gölgelerinde sıkışmış bir adamın içsel yolculuğunu hem de yozlaşmış bir sistemin içinde adalet arayışını anlatır. Oyun boyunca Max'in iç sesi, oyuncuya sürekli olarak onun vicdan muhasebesini, pişmanlıklarını ve kendisiyle olan savaşını aktarır. Flashback sahneleriyle geçmişteki acı olaylara dönüşler yapılır; bu sahneler New York'taki karanlık günleri gözler önüne serer.

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        MAX PAYNE 3 KAÇ GB?

        Max Payne 3, Rockstar Games tarafından geliştirilen ve 2012 yılında piyasaya sürülen üçüncü şahıs aksiyon oyunudur. Gelişmiş grafik motoru, gerçekçi fizikler, detaylı çevresel tasarımlar ve sinematik geçişleriyle dikkat çeken oyun, bu teknik unsurların da etkisiyle büyük bir dosya boyutuna sahiptir. PC versiyonu için Max Payne 3’ün tam kurulmuş hali yaklaşık 35 GB yer kaplamaktadır. Bu boyut, zamanına göre yüksek sayılabilecek bir değerdi; çünkü oyunda yüksek çözünürlüklü sinematik sahneler, detaylı karakter animasyonları, gelişmiş ses efektleri ve farklı dil seçenekleri gibi birçok içerik yer almaktadır.

        Ayrıca oyunun hem tek oyunculu hikâye modu hem de çok oyunculu (multiplayer) modu bulunduğundan, içerik açısından zengin bir yapıya sahiptir. Oyunun yükleme süresi, sabit diskinizin türüne göre değişebilir. Örneğin SSD kullanan bir sistemde hem kurulum hem de oyun içi geçişler çok daha hızlı gerçekleşirken, geleneksel HDD’lerde bu süreç biraz daha uzun sürebilir.

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        Özellikle minimum 2 GB ekran kartı bellek, 4 GB RAM ve güçlü bir işlemciye ihtiyaç duyulmaktadır. Ek olarak, oyun Steam veya Rockstar Launcher üzerinden indirildiğinde, indirme boyutu ilk etapta yaklaşık 30 GB civarında olsa da kurulum sonrası toplam dosya boyutu 35 GB’ı aşabilmektedir. Eğer modlar, ekstra dil paketleri veya güncellemeler yüklenirse bu boyut biraz daha artabilir.

        MAX PAYNE 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        Max Payne 3, Rockstar Games tarafından geliştirilen, sinematik anlatımı, yavaşlatılmış aksiyon sahneleri (bullet time mekaniği) ve karanlık atmosferiyle dikkat çeken, 2012 çıkışlı bir aksiyon oyunudur. Oyun, dönemine göre oldukça gelişmiş grafikler ve fizik motoru içerdiği için PC sürümü yüksek donanım gereksinimleriyle çıkmıştır.

        Minimum Gereksinim

        Oyunu düşük ayarlarda, 720p çözünürlükte, 30 FPS civarında oynatabilir.

        • İşletim Sistemi: Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2) veya
        • Windows 7 (SP1) – 32 veya 64 bit
        • İşlemci: Intel Dual Core 2.4 GHz veya AMD Dual Core 2.6 GHz
        • RAM: 2 GB (Vista / Win 7 için 3 GB önerilir)
        • Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce 8600 GT 512MB / Radeon HD 3400 512MB
        • VRAM: Minimum 512 MB
        • DirectX: DirectX 9.0c uyumlu
        • Ses Kartı: DirectX 9 uyumlu ses kartı
        • Sabit Disk: 35 GB boş alan
        • DVD Sürücü: Kurulum için gerekli olabilir (kutulu sürümde)

        Önerilen Sistem Gereksinimleri

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        Oyunu yüksek ayarlarda, 1080p çözünürlükte, akıcı bir şekilde çalıştırmak için önerilir.

        • İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 (64-bit)
        • İşlemci: Intel Core i7-3930K 6-Core @ 3.06GHz veya AMD FX-8150 8-Core @ 3.6GHz
        • RAM: 8 GB ve üzeri
        • Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce GTX 680 / AMD Radeon HD 7970
        • VRAM: 2 GB ve üzeri
        • DirectX: DirectX 11
        • Ses Kartı: 5.1 Surround destekli ses kartı (isteğe bağlı)
        • Sabit Disk: En az 35–40 GB boş alan (SSD önerilir)

        Oyunun yüksek çözünürlükte sinematik sahneleri çok yer kaplar, bu yüzden hard disk yerine SSD kullanmanız oyun içi yükleme sürelerini büyük oranda azaltır. Oyun modlanabilir, fakat modlar yüklendikçe daha fazla RAM ve ekran kartı gücüne ihtiyaç duyulur. Çok oyunculu mod (multiplayer) zamanla devre dışı bırakılmış olabilir, ama özel sunucularla hâlâ bazı oyuncular tarafından oynanıyor olabilir.

        Fotoğraflar: Steam

        Max Payne 3, sadece teknik açıdan değil, hikâyesi, ses tasarımı ve oynanış mekanikleriyle de derin ve zengin bir deneyim sunar. Karanlık ve olgun temalara sahip oyunları seven yetişkin oyuncular için uygundur. Oyun; suç, intikam, yolsuzluk, kayıplarla baş etme ve kişisel yıkım gibi ağır temaları işlerken, yoğun şiddet sahneleri, kanlı çatışmalar, sert diyaloglar ve alkol/ilaç bağımlılığı gibi içerikler de barındırır. Bu nedenle 18 yaş ve üzeri oyunculara hitap eder ve küçük yaşta bireyler için kesinlikle uygun değildir.

        Sinematik anlatımı, dramatik atmosferiyle sadece aksiyona değil, güçlü bir hikâyeye önem veren oyunculara da derin bir deneyim sunar. Klasik dedektif hikâyelerinden ve neo-noir türünden hoşlananlar, Max’in karanlık dünyasında etkileyici bir yolculuğa çıkabilir. Aynı zamanda serinin önceki oyunlarını oynayıp karakterle duygusal bağ kurmuş olanlar için de bu yapım, tatmin edici bir devam niteliğindedir.

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        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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