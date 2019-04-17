Bu sabah Çin'den gelen olumlu veriler ve ABD ile dünkü diyaloğun ardından CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alacağı haberi Türk Lirası'nı güçlendirdi.
Güne 5.77 civarında başlayan, gün içinde dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL, İmamoğlu'nun mazbatasını alacağı haberinin ardından saat 16.30'da 5.7109'a kadar geriledi. Euro/TL 6.56'dan 6.48'e geriledi. Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 1.78 primle 98 bin 506 puana yükseldi. Kur saat 17:00'de yeniden 5.7393 seviyelerine çıktı.
DÜN 3 HAFTANIN ZİRVESİNİ GÖRMÜŞTÜ
İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizlik Türkiye piyasalarında yaklaşık iki haftadır satış baskısına neden olmuştu. Dolar/TL dün 5.8281'in üzerine çıkarak ile 3 haftanın zirvesini görmüş, günü 5.76 seviyesinde tamamlamıştı. Düşüşte ABD ile diyalog etkili olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da S-400 konusunu da kapsayan bir görüşme gerçekleştirmiş ve twitter'den yaptığı açıklamada görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini yazmıştı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, Patriot sürecinin devam ettiğine ve ABD Kongresi S-400 yaptırım kararı alsa bile Trump’ın Türkiye’ye muafiyet uygulayabileceğine dair açıklaması ve Pentagon’un Türkiye’yi AIM-9X füzeleri alacak ülkeler arasında göstermesi de Türk Lirası'nı güçlendiren unsurlar oldu.
ÇİN VERİLERİ RİSK İŞTAHINI ARTIRDI
Bu sabah gelen Çin ekonomisine ilişkin olumlu veriler de küresel büyüme endişelerini azaltarak risk iştahını tetikledi. Çin'de sanayi üretimi Mart ayında yüzde 8.5 ile yüzde 5.9 olan beklentinin çok üzerinde arttı. Perakende satışlar da yüzde 8.7 artarak yatırımcıya güven verdi. Çin ekonomisinin yavaşlamak yerine gücünü koruduğuna işaret eden verilerin ardından gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değerlendi.
Piyasada dikkat çeken bir diğer gelişme ise TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin bankanın ek sıkılaştırma benzeri bir uygulamaya gitmemesine rağmen önceki gün yüzde 24.36 seviyesine yükselmesi oldu.
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