MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?
20 Haziran Cuma günü karnelerine kavuşan milyonlarca öğrenci, son ders zilinin çalmasıyla yaz tatilinin tadını çıkarmaya başladı. Yaz tatilinin başlamasının ardından okulların açılacağı tarih, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin gündemindeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılında okulların açılacağı ve karnelerin verileceği tarih netlik kazandı. İşte 2025-2026 okulların açılacağı tarih...
Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna gelindi. Öğrenciler, karnelerin dağıtılmasıyla, yaz tatili sürecine girdi. 20 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili, ilk ders zilinin çalmasıyla sona erecek. MEB, milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen okulların açılış tarihini duyurdu. Peki, "MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?" İşte detaylar...
2025-2026 DÖNEMİ OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa adım atacak minikler için ise 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum haftası düzenlenecek.
Öğretmenler ise yeni döneme 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
MEB EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.
Öğrenciler, yarıyıl tatiline ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü girecek ve bu tatil 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.