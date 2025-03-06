MEB yapay zeka ve büyük veri uygulamaları daire başkanlığı kuruldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık bünyesindeki yeni birim, yapay zeka uygulamalarının eğitimdeki kullanım alanlarını belirleyerek stratejiler geliştirecek ve yapay zeka okuryazarlığını artıracak eğitim programlarıyla materyaller hazırlayacak.

YEĞİTEK bünyesinde kurulan Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı, eğitim alanındaki dijitalleşme ve veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Başkanlık, eğitim ve öğretimde yapay zeka uygulamalarının kullanım alanlarını belirleyecek, büyük veri ve yapay zeka odaklı stratejiler geliştirecek ve yapay zeka okuryazarlığını artırmaya yönelik eğitim programlarıyla materyaller hazırlayacak.

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- Yapay zeka ve büyük veri ile eğitimde dijital dönüşüm

Yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini yönetecek olan Başkanlık, aynı zamanda eğitimde yapay zeka kullanımına yönelik etik standartların belirlenmesi için çalışmalar yürütecek. Bunun yanı sıra, bilgi teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası projelere de öncülük edecek olan başkanlık, yapay zekanın eğitimde güvenli ve etkin kullanımını da teşvik edecek.

Başkanlık, öğretmenlik mesleğine katkı sunacak uygulamalar geliştirecek, farklı veri türlerinin ortak formata dönüştürülmesini ve veri sözlüğü oluşturulmasını sağlayacak. Ayrıca bilgi yönetim sistemlerinde kullanılacak makine öğrenmesi uygulamaları da hayata geçirilecek.

EĞİTİMDE YAPAY ZEKA VE VERİ GÜVENLİĞİ

Öğretmen, öğrenci ve velilerin yapay zeka destekli sistemleri güvenli şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmaları hayata geçirilecek.

Ayrıca, eğitimde yapay zeka kullanımını güvenli hale getirmek için çalışmalar yürütülürken, veri güvenliği ve gizliliği konusunda düzenlemeler de yapılacak. Verilerin doğruluğu ve bütünlüğü sağlanarak eğitim süreçlerine entegre edilen veri analiz modülleri iyileştirilecek ve Bakanlık birimlerinin ihtiyaçları karşılanacak.

ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ

Eğitimde yapay zeka ekosistemini güçlendirmek amacıyla ulusal ve OECD ile UNESCO gibi kuruluşlarla uluslararası işbirlikleri kurulacak. Bu işbirlikleri, eğitimde yenilikçi projelerin geliştirilmesini ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlayacak.