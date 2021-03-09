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Meghan Markle ve Prens Harry'nin röportajında öğrendiğimiz 12 konu

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in torunu Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri röpörtajda Kraliyet Ailesi'ndeki yaşamlarını anlattı.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin röportajında öğrendiğimiz 12 konu
BBC TÜRKÇE

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in torunu Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri röpörtajda Kraliyet Ailesi'ndeki yaşamlarını anlattı.

Çift, CBS Televizyonu'nda dün akşam yayımlanan röportajda, diğer kraliyet mensuplarıyla ilişkileri, ırkçılık ve yaşadıklarının akıl sağlıklarına etkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyada merakla beklenen röportajın büyük bölümünde Meghan Markle konuştu. Daha sonra söyleşiye Prens Harry de katıldı.

Röportaj bu akşam da İngiltere'de yayımlanacak.

1. Meghan'ın bebeğinin teni ne kadar koyu olacak'

Röportajın en çarpıcı bölümlerden biri, çiftin bebeğinin teninin ne kadar "koyu" olacağına ilişkin kraliyet ailesi üyeleri arasında yapıldığı söylenen yorumlarla ilgiliydi.

Meghan, "Hamileliğim sırasında oğlum doğduğunda teninin ne kadar koyu olacağına ilişkin kaygılar ve konuşmalar vardı" dedi.

Düşes Meghan, bu konuşmaların Prens Harry'yle yapıldığını, eşinin de bunları kendisine aktardığını söyledi. Çift, bu kişinin hangi kraliyet ailesi ailesi üyesi olduğunu söylemedi.

Harry, "Bu konuşmaları kimseyle paylaşmayacağım. O dönem bu konuşmalar tuhaftı ve şoke olmuştum" dedi.

Harry ayrıca, kraliyet ailesinin çiftle ilgili haber ve manşetlerdeki "sömürgecilik tonuna" tepki göstermemesinin kendisini üzdüğünü söyledi.

Meghan Markle, Getty Images
Meghan Markle, "Basın iyi kahramana karşı kötü kadın senaryosu istedi" diyor.

2. 'Meghan'ı Kate değil, Kate Meghan'ı ağlattı'

Birkaç yıl önce gazetelerde Meghan'ın düğün öncesinde bir çiçekli elbise yüzünden yaşadıkları gerginlik nedeniyle Cambridge Düşesi Kate'i (Harry'nin ağabeyi Prens William'ın eşi) ağlattığı iddia edilmişti.

Meghan röportajda gerçeğin tam tersi olduğunu belirterek "Düğünden birkaç gün önce o (Kate) beni ağlattı" dedi. Merhan daha sonra Kate'in özür dilediğini, kendisine çiçek ve bir not göndererek izahatta bulunduğunu söyledi.

Meghan, Kate'in kendisi hakkındaki "küçümseyici" tavrını anlatmayacağını belirterek "Kate'in iyi bir insan olduğunu' ve yanlış aktarılan hikayenin düzeltilmesini isteyeceğini umduğunu söyledi.

- Reuters
Sussex Dükü Harry ve Düşesi Megan

3. 'İntiharın eşiğine geldim, yardım almamı istemediler'

Meghan, Kraliyet Ailesi'ne katıldıktan sonra kendini yalnız ve özgürlüğünü kaybetmiş hissettiğini söyledi, "Aileye katıldıktan sonra buraya gelinceye kadar pasaportumu, ehliyetimi, anahtarlarımı hiç görmedim. Bunları sonra bana iade ettiler" dedi.

Susex Düşesi, akıl sağlığının kötüleştiğini ve "artık yaşamak istemediğini" belirterek "Kuruma (saray idaresi) gittim ve yardım için başka bir yere gitmem gerektiğini söyledim. 'Daha önce hiç böyle hissetmedim ve bir yerlere gitmem gerekiyor' dedim. Bana gidemeyeceğimi, bunun kraliyet ailesi için iyi olmayacağını söylediler" diye konuştu.

Meghan, önce Kraliyet Ailesi'nin en üst düzey üyelerinden birine sonra da sarayın insan kaynakları departmanına gittiğini ama hiçbir şey yapılmadığını anlattı.

4. Meghan Diana'nın arkadaşlarından biriyle konuştu

Meghan, "Kime gideceğimi bilmiyordum. Açıldığım kişilerden biri hala dostumuz ve sırdaşımız olan, kocamın annesinin (Prenses Diana) en yakın dostlarından biriydi. İçeride gerçekten neler yaşandığını başka kim anlayabilirdi" dedi.

Prens Harry babası Prens Charles için Getty Images
Prens Harry babası Prens Charles için "Düş kırıklığına uğradım çünkü o da benzer şeyler yaşamıştı. Bunun acısının nasıl olduğunu biliyor" dedi.

5. Harry: Babam beni hayal kırıklığına uğrattı

Röportajda Oprah Winfrey, Prens Harry'ye ailesi; özellikle de babası Prens Charles ve ağabeyi Prens William'la ilişkilerinin nasıl olduğunu sordu.

Prens Harry, kraliyet ailesindeki resmi görevlerinden çekildikten sonra babasının, telefonlarına yanıt vermemeye başladığını söyledi.

Harry "Düş kırıklığına uğradım çünkü o da benzer şeyler yaşamıştı. Bunun acısının nasıl olduğunu biliyor. Ayrıca Archie, onun torunu. Ama tabii onu sevmeye devam edeceğim. Çok fazla acı yaşandı. Bu ilişkiyi düzeltmek için çaba harcamayı önceliklerimden biri yapmaya devam edeceğim" dedi.

Harry, Prens William için de "Onu çok sevdim. Birlikte büyük acılar yaşadık. Ama farklı yollardaydık" diye konuştu.

6. Çiftin Kraliçe'yle ilişkisi 'iyi'

Prens Harry, büyükannesiyle (Kraliçe) ilişkisinin 'gerçekten iyi olduğunu", geçen yıl Kraliçe ile yıllardır hiç olmadığı kadar çok konuştuğunu - Archie'yle görüntülü konuşmalar dahil- söyledi. O benim "komutanım. Her zaman öyle olmaya da devam edecek" dedi.

Meghan da Kraliçe'nin kendisine hep iyi davrandığını, nişanda kendisine takılar hediye ettiğini söyledi.

7. 'Mali kaynaklarımı kestiler'

Prens Harry, 2020'nin ilk çeyreğinde ailesinin mali kaynaklarını kestiğini belirterek "Meghan'ın Netflix ve Spotify ile anlaşmalar yapması planın bir parçası değildi. Ama güvenlik masraflarımızı karşılamak zorundaydım. Fakat annemin bana bıraktıkları vardı. Onlar olmasaydı, bunları yapamazdım" dedi.

Çift, ailesinin mali kaynaklarını kestikten sonra Amerikalı milyarder ve medya patronu Tyler Perry'nin geçen yıl Kanada'dan California'ya yerleştiklerinde kendilerine ev verdiğini ve güvenliklerini sağladığını anlattı.

8. Fotoğrafın arkasındaki gerçek

Meghan, Harry'ye intiharın eşiğinde olduğunu söyledikten sonraki akşam Royal Albert Hall'da resmi bir etkinliğe katıldıklarını ve orada çekilen bir fotoğrafın kendisine hep kötü şeyler anımsattığını söyledi.

Meghan Markle, bir dostlarının ne kadar "harika göründüğünü" söylediğini belirterek "Ama o fotoğrafa yakından bakarsanız, Harry'nin ellerini benim ellerime ne kadar sıkı kenetlediğini görüyorum. Gülümsüyoruz ve görevimizi yapıyoruz. Ama birbirimize tutunmaya çalışıyoruz. Kraliyet locasında ışıklar söndükten sonra ağlamaya başlamıştım" dedi.

9. Kraliyet ailesiyle ilgili araştırma yapmadım'

Meghan röportajda Kraliçe'yle ilk tanıştığında reverans yapmanın normal bir şey olduğunu bilmediğini, saraya gelmeden önce Kraliyet Ailesi'yle ilgili bir araştırma yapmadığını, Harry'le görüşmeye başladıklarında internette kocasını araştırmadığını anlattı.

- Getty Images
Prens Harry, Susex düşesi Meghan Markle ve oğulları Archie

10. 'Düğünden 3 gün önce evlendik'

Harry ve Markle'ın Windsor Sarayı'nda 2018'de yapılan düğününü milyonlarca kişi izlemişti. Ancak çift, düğünden üç gün önce Canterbury Başpiskoposunun sadece bir törenle nikahları kıydığını açıkladı.

Meghan, "Başpiskoposu aradık. Bakın, bu tören dünya için. Biz nikahın aramızda olmasını istiyoruz. Arka bahçede sadece ikimiz' dedik" diye konuştu.

11. Archie'nin en sevdiği cümle

Prens Harry oğlu Archie'nin oğluyla çıktığı bisiklet gezintilerinden büyük keyif aldığını, oğullarının son haftalarda kendilerine evden çıkarken hep "su için" ve dikkatli sürün" dediğini aktardı.

12. 'İkinci bebek kız olacak'

Çift röportajda bu yaz bir kız bebek beklediklerini doğruladı. "Başka ne isteyebilirsiniz ki" diyen Harry ikinci bebekleri doğduktan sonra başka çocuk yapmayacaklarını söyledi.

Röportajın sonlarında Winfrey, Meghan'a Harry'yle "muradına erip" ermediğini sordu.

Meghan bu soruya "Okuduğunuz tüm masallardakinden daha harika" diye yanıt verdi.

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