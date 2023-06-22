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Meksika'da 10’un üzerinde insan iskeleti bulundu

Meksika’da gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda Toltek kültürüne ait 10’un üzerinde insan iskeleti ve 100’ün üzerinde arkeolojik kalıntı keşfedildi

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  • 10’un üzerinde insan iskeleti keşfedildi... Toltek kültürüne ait!

    Meksika’nın Tula kentinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda Toltek kültürüne ait 10’un üzerinde insan iskeleti ve 100’ün üzerinde arkeolojik kalıntı ortaya çıkarıldı.

     
  • 10’un üzerinde insan iskeleti keşfedildi... Toltek kültürüne ait!

    Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen kazılarda ondan fazla mezar ve üç tarihi döneme ait yüzden fazla nesne keşfedildi.

     
  • 10’un üzerinde insan iskeleti keşfedildi... Toltek kültürüne ait!

    İlk tarihi dönem, MS 600-1150 yılları arasında Meksika’nın bu bölgesinde yaşayan Toltek kültürüne ait.

     
  • 10’un üzerinde insan iskeleti keşfedildi... Toltek kültürüne ait!

    İkinci dönem ise Azteklerin mirasına ışık tutuyor. Demir nesne ve kumaşların bulunduğu katmanın son döneme işaret ettiği kaydedildi.

     

     
  • 10’un üzerinde insan iskeleti keşfedildi... Toltek kültürüne ait!

    Keşif alanının etrafındaki yapılaşmanın kamu otoritesi tarafından sıkı kontrol altına alınacağı ve arkeolojik kazıların devam etmesi için bölgenin dikkatli bir şekilde korunacağı belirtildi.
  • 10’un üzerinde insan iskeleti keşfedildi... Toltek kültürüne ait!
  • 10’un üzerinde insan iskeleti keşfedildi... Toltek kültürüne ait!
  • 10’un üzerinde insan iskeleti keşfedildi... Toltek kültürüne ait!
  • 10’un üzerinde insan iskeleti keşfedildi... Toltek kültürüne ait!
  • 10’un üzerinde insan iskeleti keşfedildi... Toltek kültürüne ait!
  • 10’un üzerinde insan iskeleti keşfedildi... Toltek kültürüne ait!
  • 10’un üzerinde insan iskeleti keşfedildi... Toltek kültürüne ait!
  • 10’un üzerinde insan iskeleti keşfedildi... Toltek kültürüne ait!
  • 10’un üzerinde insan iskeleti keşfedildi... Toltek kültürüne ait!
  • 10’un üzerinde insan iskeleti keşfedildi... Toltek kültürüne ait!

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