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        Haberler Magazin Melisa - Elif Döngel kardeşler, Burak Sevinç ile Güvercinlik'te - Magazin haberleri

        Melisa - Elif Döngel kardeşler, Burak Sevinç ile Güvercinlik'te

        Melisa Döngel, meslektaşı Burak Sevinç ile Güvercinlik'teki bir otelde tatil yaparken görüntülendi. İkiliye, oyuncunun kardeşi Elif Döngel de eşlik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 08:17 Güncelleme: 25.07.2024 - 08:18
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        Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Melisa Döngel, kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Burak Sevinç ve kız kardeşi Elif Döngel ile tatil sezonunu açtı.

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        Güvercinlik'te konakladıkları otelin plajında görüntülenen Döngel kardeşler ve Burak Sevinç, keyifli halleriyle dikkat çekti.

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        Sıcaktan bunalan Melisa Döngel, daha sonra kız kardeşi ile denize girdi.

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        Burak Sevinç ise o sırada telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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        Bir süre denizde yüzen Döngel kardeşler daha sonra denizin kıyısına uzanıp sohbet etti.

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        Pembe renkli bir bikini giymeyi tercih eden Melisa Döngel'in 3 günlük tatil için Bodrum'a geldiği öğrenildi.

        #Melisa Döngel
        #Burak Sevinç
        #Elif Döngel
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