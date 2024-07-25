Melisa - Elif Döngel kardeşler, Burak Sevinç ile Güvercinlik'te
Melisa Döngel, meslektaşı Burak Sevinç ile Güvercinlik'teki bir otelde tatil yaparken görüntülendi. İkiliye, oyuncunun kardeşi Elif Döngel de eşlik etti
Giriş: 25.07.2024 - 08:17 Güncelleme: 25.07.2024 - 08:18
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Melisa Döngel, kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Burak Sevinç ve kız kardeşi Elif Döngel ile tatil sezonunu açtı.
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Güvercinlik'te konakladıkları otelin plajında görüntülenen Döngel kardeşler ve Burak Sevinç, keyifli halleriyle dikkat çekti.
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Sıcaktan bunalan Melisa Döngel, daha sonra kız kardeşi ile denize girdi.