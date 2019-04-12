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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, "Rafet El Roman ile beraber çalışmak güzeldi" diyen Meltem Anastasia, "Bu şarkıyı yapmayı çok istiyordu. Benim sesimi uygun buldu. Beni yarışmada görmüş, beğenmiş" şeklinde konuştu.