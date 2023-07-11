Memur maaşı ile emekli aylığı arasında uçurum Memur maaşlarına yapılan seyyanen zam emekli memur aylıklarına yansımayacak. Emekli olduklarında aylıklarının çalışırken aldıkları maaşın çok altına düşmesinden yakınan memurlar temmuz ayından sonra daha büyük farkla karşı karşıya kalacaklar. Bazı meslek mensuplarının emekli aylıkları çalışırken aldıkları aylığın yüzde 40'ına kadar düşecek. HABERTÜRK'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

Memur maaşlarının temmuz ayı maaş zammı, geçmiş yıllardan farklı olacak. Memur maaşları önce 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 6 toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yüzde 17.55 oranında artırılacak. Artırılan bu tutara ilave olarak her memur için 8.077 TL seyyanen ödeme yapılacak. Normalde memur emekli aylıkları da çalışan memur maaşlarına yapılan zam oranında artırılıyor.

Bu yıl ise emekli memur aylıkları önce sadece enflasyon farkı + toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 17.55 oranında artırıldı. Emeklilerden gelen tepkiler üzerine SSK ve BAĞ-KUR’lular ile birlikte memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 25’e çıkartıldı.

Yüzde 25’lik zammı sağlamak için yüzde 17.55 oranında artırılmış olan memur emekli aylıklarına, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önerge kapsamında yüzde 6.34 oranında daha zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin aylıkları haziran ayına göre yüzde 25 oranında zamlanmış olacak.

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3600 EK GÖSTERGE AVANTAJI ORTADAN KALKTI

Öteden beri memurlar çalışırken aldıkları maaşın emekli olduktan sonra aşırı düşmesinden yakınıyorlar. Düşüşü telafi etmek için ek gösterge artışı talep ettiler. Uzun çabalardan sonra öğretmen, hemşire, polis, din görevlileri başta olmak üzere bazı mesleklerde 1. dereceden emekli olmuş üniversite mezunlarına 3600 ek gösterge verildi. Söz konusu meslek mensubu emekli memurlar 3600 ek gösterge sayesinde 15 Ocak’tan itibaren bir nebze de olsa rahatladılar.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek göstergenin kapsamının genişletileceğini, 1. dereceye gelmiş üniversite mezunu tüm memurları kapsayacak şekilde düzenleme yapılacağını söyledi.

Ancak, bu yıl memur maaşlarına yapılan seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmaması nedeniyle 3600 ek göstergenin sağladığı avantaj temmuz ayında ortadan kalktı. Başka bir açıdan bakılırsa, 3600 ek gösterge olmasaydı söz konusu mesleklerdeki emekli memurların durumu çok daha vahim olacaktı.

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MEMUR MAAŞI İLE EMEKLİ AYLIĞI ARASINDA UÇURUM

3600 ek göstergeye rağmen ocak ayında emekli öğretmen aylığı çalışan öğretmen maaşının yüzde 79’u oranında kalmışken temmuz ayındaki düzenlemeyle yüzde 58’e geriledi. Bu oran polis memurlarında yüzde 61’den yüzde 48’e, hemşirelerde yüzde 69’dan 53’e, imam hatiplerde ise yüzde 75’ten yüzde 56’ya düştü.

Genel müdürlerde emekli aylığı çalışırken aldıkları maaşın yüzde 68’inden yüzde 63’üne, şube müdürlerinde yüzde 59’dan yüzde 47’ye, memurlarda ise yüzde 69’dan yüzde 49’a geriledi.

En düşük memur maaşı yüzde 86 oranında artarken emekli aylığı artışı yüzde 25’te kaldığından, emekli aylığının maaşa oranı yüzde 67’den yüzde 45’e geriledi.

Çalışırken alınan maaşın emekli aylığına oranında en büyük düşüş kaymakamlarda görülüyor. Kaymakamların emekli aylığının çalışırken aldıkları maaşa oranı ocak ayında yüzde 45 iken temmuz ayında yüzde 40’a geriledi.

Emekli aylıklarının memur maaşlarını karşılama oranı ne oldu? Unvan / derece 2023 Ocak memur maaşı 2023 Ocak emekli aylığı 2023 Temmuz memur maaşı 2023 Temmuz emekli aylığı Ocak ayında emekli aylığı / memur maaşı Temmuz ayında emekli aylığı / memur maaşı Genel müdür (1/4) 43.886 29.893 59.665 37.366 0,68 0,63 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 19.902 11.833 31.472 14.791 0,59 0,47 Memur (Lisans - 4/1) 14.008 9.650 24.543 12.063 0,69 0,49 Öğretmen (1/4) 14.943 11.849 25.643 14.811 0,79 0,58 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 37.547 16.753 52.213 20.941 0,45 0,40 Başkomiser (1/4) 20.720 11.833 32.433 14.791 0,57 0,46 Polis memuru (1/4) 19.554 11.833 31.063 14.791 0,61 0,48 Hemşire (Lisans - 1/4) 17.055 11.833 28.125 14.791 0,69 0,53 Mühendis (1/4) 20.368 11.848 32.019 14.809 0,58 0,46 Teknisyen (Lise -1/4) 14.688 8.506 25.343 10.633 0,58 0,42 Pratisyen hekim (1/4) 23.615 20.725 35.837 25.906 0,88 0,72 Profesör (1/4) 32.967 24.077 46.830 30.096 0,73 0,64 İmam-hatip 1/4 15.775 11.833 26.621 14.791 0,75 0,56 Avukat (1/4) 19.098 11.833 30.527 14.791 0,62 0,48 En düşük memur emekli aylığı 11.848 7.901 22.017 9.876 0,67 0,45 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir Memur maaşlarında eş yardımı dahildir En düşük memur maaşında eş ve çocuk yardımı dahildir

“MEMURLAR 70 YAŞTA EMEKLİLİK İSTİYOR”

Memurlara seyyanen zamma ilişkin kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında söz alan sendika temsilcileri de konuyu gündeme getirdi. MEMUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 2011 yılından beri bordrolara yeni kalemler eklendiğini vurguladı. Memur maaşlarını hesaplamanın eskiden de zor olduğunu belirten Tonbul, ek ödemeler, arkasından da şimdi 8.077 TL’lik ilave ödeme getirilmesinin hesaplamayı daha da zorlaştırdığına dikkat çekti. Tonbul, bordroya eklenen bu ilave ödemeler taban aylığa yansımadığı için çalışan memurlar ile emekli memur arasındaki farkın oldukça açılmış olacağını kaydederek, zamların katsayı ve taban aylığı üzerinden yapılarak emeklilere yansıtılması gerektiğini söyledi.

Bağımsız Kamu Çalışanları Konfederasyonu Toplu Görüşme Sekreteri Erkut Demirci ise sendikayı arayan memurların emeklilik yaşının 70’e yükseltilmesini istediklerini iddia etti. Demirci, bu emekli aylığı ile geçinemeyeceğini düşünen memurların artık 70 yaşına kadar çalışmayı düşündüklerini savundu.