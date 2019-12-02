Menajer Abdullah Bulut, yeni yaşını ünlü isimlerin katılımıyla kutladı. Otuz beşinci yaşını Caddebostan'daki bir mekanda kutlayan menajerin partisine ünlü isimler akın etti.
Yemek sonrası sabahın ilk ışıklarına kadar süren doğum günü partisine İsmail Hacıoğlu, Timur- Eda Acar, Cem Belevi, Zehra Yılmaz, Tolga Güleç, Gökhan Keser, Anıl İlter, Kemal Uçar, Şinasi Yurtsever, Yeliz Kuvancı, Emir Benderlioğlu, Begüm Ören, Cansu Fırıncı, Kübra Kip, Nur Erkul, Beste Kanar, Sevtap Özaltun, Burak Tozkoparan, Burçin Abdullah, Öykü Çelik, Hande Doğandemir gibi isimler katıldı.
Doğum günü pastasını oyuncu eşi Ayşen Batıgün ile birlikte üfleyen Bulut, konuklarıyla tek tek hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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