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Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, elektrikli araçları için Çin'de yeni bir işbirliğine gitti.

Yapılan açıklamaya göre, Çinli batarya üreticisi CATL ile anlaşma imzalayan Mercedes, CATL'den alacağı batarya paketleri ile elektrikli otomobillerinin menzilini 700 kilometreye çıkarmayı hedefliyor.

Mercedes'in hali hazırda SK Innovation, LG Chem ve Farasis gibi diğer batarya üreticileri ile de işbirlikleri bulunuyor.

Alman markanın son işbirliğinin ise, batarya teknolojileri geliştirme ve Mercedes'in araçlarındaki batarya sistemlerini optimize etmeyi kapsadığı belirtiliyor.

Mercedes en son Mayıs ayında Çinli batarya üreticisi Farasis Energy'e 480 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştı. Şirketin söz konusu yatırımı elektrikli otomobilleri için batarya tedarikinde sıkıntı yaşamama adına gerçekleştirdiği kaydedilmişti.