Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Tanıtıldığı ilk günden bu yana kamuoyunda heyecan yaratan yerli otomobil hakkında detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Otomotiv gazetecileri ile bir araya gelen Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil hakkında önemli mesajlar paylaştı.

Yerli otomobilin hangi isim ile yollara çıkacağına yönelik açıklamalarda bulunan Karakaş, "Yaptırdığımız araştırmada TOGG'un marka beğeni endeksi yüzde 73'lere çıktı. Dolayısı ile şimdilik yola TOGG markası ile devam etme kararı aldık. TOGG, her ülkede rahatlıkla söylenebilecek bir kelime" dedi.

Karakaş, Ocak ayında düzenlediği toplantıda, yerli otomobilin ismi üzerinde farklı alternatifleri olduğunu söylemişti.

TOGG CEO'su Karakaş, TOGG markasının Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Kanada, Güney Kore, Japonya ve Azerbaycan'da tescil edildiğinin de bilgisini paylaştı.

İHRACAT 2024'TE BAŞLAYACAK

Pandemi nedeniyle planlarında bir sarkma olmadığının altını çizen Karakaş, fabrikada ilk aracın 2022'nin son çeyreğinde üretileceğini de vurguladı.

Karakaş, üretimden sonra ilk 2 yıl ihracat düşünmediklerinin ise altını çizdi.

Gürcan Karakaş, "Öncelikle kendimizi Türkiye'de kanıtlamak istiyoruz. İhracatı ise ilk üretimden 2 yıl sonra planlara dahil edeceğiz. İlk ihracat pazarımız Avrupa olacak. Avrupa'da ise ilk etapta Almanya, Fransa ve İtalya'ya araç satmak istiyoruz" dedi.

TEDARİKÇİLERİN YÜZDE 93'Ü SEÇİLDİ

Gürcan Karakaş'ın paylaştığı bilgilere göre, TOGG için tedarikçi seçimlerinin yüzde 93’ü tamamlanırken, bunların yüzde 78’i Türkiye’den, yüzde 22’sini ise Avrupa ve Asya’dan farklı şirketler oluşturuyor.

Tüm süreçler tamamlandığında 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG’a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek.

Fiyat konusunda ise net bir bilgi vermeyen Gürcan Karakaş, "Rekabetçi bir fiyat sunacağımız kesin" dedi.

700 MİLYON TL'LİK YATIRIM YAPILDI

TOGG için şu ana kadar 700 milyon liranın üzerinde Ar-Ge yatırımı yapıldığını kaydeden Karakaş, TOGG'un da diğer elektrikli otomobil girişimleri gibi yatırım alabileceğinin sinyalini verdi.

Gürcan Karakaş, bu yönde sorduğumuz soruyu 10 büyük küresel şirket ile yapılan gizlilik anlaşmalarını öne sürerek net cevaplamadı.

Fakat, Karakaş'ın her fırsatta dile getirdiği şekilde TOGG'un bir 'mobilite girişimi' olduğunu ve başlıca rakiplerinin de milyar dolarlık yatırımlar aldığını göz önünde bulundurursak, yerli otomobili üreten şirketin de önümüzdeki yıllarda küresel şirket/fonlardan yatırım alma ihtimali söz konusu.

TOGG CEO'su Karakaş, döviz kurlarındaki hareketliliğe rağmen finansman konusunda bir endişeleri olmadığını, TOGG'un ortaklarının güçlü olduğunu vurguladı.

'HONDA FABRİKASINI DÜŞÜNDÜK'

Gürcan Karakaş, kapanacak Honda fabrikasını neden almayarak Gemlik'te sıfırdan bir tesis kurdukları konusuna da açıklık getirdi.

Türkiye’deki fabrikasını global bir kararla Eylül 2021’de kapatacak olan Honda ile görüştüklerini açıklayan Karakaş, "Honda’nın kapanacak fabrikasını değerlendirmek istedik. Bakanlık düzeyinde hem Türkiye, hem de Japonya’daki yetkililerle görüştük, ancak tarihler bizim planlarımıza uymadı" dedi.

Gemlik'te temeli atılan fabrikanın 18 aylık bir inşaat süresi olduğuna dikkat çeken Karakaş, 1 milyon 200 bin metrekarelik alan üzerine kurulan tesisin, 230 bin metrekare kapalı alanı olacak şekilde tasarlandığını aktardı.

GEMLİK ZEYTİNİNE ÖZEL ÇALIŞMA

Karakaş, fabrikanın zeminine depreme önlem olarak beton kazıkların yerleştirildiği bilgisini de paylaştı.

Gürcan Karakaş, Gemlik'in de Torino ve Ingolstadt gibi otomotiv kenti olarak dünyada anılacağını söyleyerek, Gemlik zeytinine de uluslararası boyutta coğrafi işaret alınması için çalışacaklarını bildirdi.

TOGG CEO'su, fabrikanın yılda 175 bin adetlik kapasiteye ulaştığında çalışan sayısının da 4 bin 300 kişiye ulaşacağını bildirdi.

28 Haziran 2018 tarihinde kurulan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş., Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde ve 'beş babayiğit' olarak anılan Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Grubu’nun iş birliği modeliyle oluşturuldu.