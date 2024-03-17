Meriç, Ergene'yi kurtarır mı?

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, bu sorulara yanıt vererek şunları kaydetti: "Meriç Nehri’nden alınan su doğrudan 13 kilometrelik su kanallarıyla Ergene Nehri’ne akıtılarak tarımsal faaliyette kullanılıyor. Meriç Nehri’nin suyu ile bir diğer yandan da Ergene Nehri’nde oluşan kirlilik yükünün azaltılmasına çalışılıyor.

Ancak bu aktarma sorunun kök nedenini ortadan kaldırmaya yönelik değil, kirliliği azaltmaya yönelik bir çaba. Bu aktarma ile Ergene'nin kirlilik sorunu ortadan kalkmaz hatta kirlilik konusunda alınacak önlemler zayıflayabilir etkileri azalabilir.

Ergene Nehri’nin ana koluna karışan birçok yan kol var. Buralardan gelebilecek olan noktasal ve yayılı kirlilik yükleri de kontrol edilmeli. Bu nedenle Ergene’nin kirlilik probleminin çözümü Meriç – Ergene havzasının bütüncül bir şekilde ele alınarak su kalitesinin yönetilmesinden geçiyor.