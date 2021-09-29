Merkez 39 personele Audi kiralamış

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Sayıştay Başkanlığı’nın 2020 yılı denetim raporları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mevzuata aykırı araç kiralama ve tahsisini, yasaya aykırı olarak 52 milyon 178 bin lira özel sağlık harcaması yaptığını ortaya koydu. Sayıştay'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 Yılı Denetim Raporu’na göre kurum mevzuata aykırı olarak 39 adet binek aracı kilometre sınırı olmaksızın 36 ay süre ile kiraladı ve taşıt verilecekler listesinde yer almayan makamlara tahsis etti.

SİVİL PLAKA

Buna göre 8 Ocak 2020'de TCMB bünyesinde kullanılmak üzere 6 adet Audi A6 Sedan 45 Turbo FSI Quattro 245 HP Design S Tronic ), 18 adet Audi A4 Sedan 40 TDI 190 HP Advenced S Tropic Pi ve 15 adet Audi A4 Sedan 45 TFSI Quattro 245 HP Advenced S Tronic kiralandı.

Bankanın araçlarına yönelik trafik tescil işlemlerinin sivil plaka verilmek suretiyle gerçekleştirilmesi talebi önce reddedildi. Bankanın konunun bir kez daha değerlendirilmesi talebi üzerine TCMB’nin Taşıt Kanunu kapsamında bulunmadığı belirtildi. Raporda ''Yasal bir düzenleme olmadan Maliye Bakanlığı Muhakemat Genel Müdürlüğünün muhtelif görüşleri çerçevesinde TCMB’nin Taşıt Kanunu kapsamı dışında kabul edilmesi ve yerleşik uygulamanın bu yönde gelişmesinin hukuki olmadığı değerlendirilmektedir'' denildi.

Sayıştay raporunda tahsisin kaldırılarak araçların resmi hizmetler için kullanılması gerektiği belirtildi.

'ÖZEL SAĞLIK SİGORTASINA 52 MİLYON TL'

Sayıştay'ın raporuna göre TCMB ayrıca kanuna aykırı olarak personelinin ve yakınlarının özel sağlık sigortası için geçtiğimiz yıl 52 milyon lira harcadı. Raporda ''Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bütçesinden Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) Genel Sağlık Sigortası primi ödenmesine rağmen, TCMB personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi ve ilaç giderleri için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’ncü maddesinin (c) bendine göre dış kaynak temini yöntemiyle özel bir sigorta şirketi ile bağıtlanan sözleşme kapsamında 52.178.542,83 TL tutarında mevzuata aykırı ödeme gerçekleştirildiği görülmüştür'' denildi.

Sayıştay'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 Yılı Denetim Raporu’nda yer alan diğer bulgular şöyle: