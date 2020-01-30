İHA

Edinilen bilgiye göre kaza ilçe merkezindeki Sanayi Kavşağında meydana geldi. Cahit Fındık yönetimindeki 33 VME 60 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki 33 VKD 07 kamyonet Mersin Antalya D-400 karayolu üzerindeki kavşak içinde çarpıştı.

Kazada yaralanan 1'i ağır 7 kişi kaza yerine çağrılan ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Cahit Fındık ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa alındı. İHA'nın haberine göre; durumu ağır olan Fındık, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü Fındık ve otomobilde bulunan yakınlarının misafirlikten döndüğü öğrenildi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.