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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de yakalanan 3 tefeci tutuklandı | Son dakika haberleri

        Mersin'de operasyonla yakalanan 3 tefeci tutuklandı

        Mersin'de tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 30.12.2024 - 16:16
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        Mersin'de yakalanan 3 tefeci tutuklandı
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        Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus'ta 4 şüphelinin haksız kazanç elde etmek maksadıyla, ihtiyaç sahiplerine yüksek faiz karşılığında altın ve para vererek tehditle senet imzalattığı ve bu yolla vatandaşları mağdur ettiği tespit etti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler A.T., F.T., İ.T. ve A.B. yakalandı. Aramalarda 22 adet 3 milyon 50 bin TL değerinde senet, 26 boş senet, 2 borç defteri, 1 tabanca ile 15 bin TL nakit paraya el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.T., F.T., İ.T. çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. A.B., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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