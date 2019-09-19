Şarkıcı Merve Özbey, albümün 2’nci klibini ‘Yaramızda Kalsın’a çekti. Klipsiz olmasına rağmen Youtube’da 30 milyon görüntülenme alarak rekora koşan şarkının klibi de parça gibi duygusal oldu.

Şarkının söz ve müziğine imza atan, geçtiğimiz sene bir tekne kazası sonucu hayatını kaybeden Onurcan Özcan’ın anısına çekilen klipte, genç müzisyen için boş bir sandalye ve gitar bırakıldı.

Gülşen Aybaba’nın yönettiği klip Beyoğlu’nda bir restoranın terasında çekildi. Başarılı sanatçı, klip çekimleri boyunca duygusal anlar yaşadı. ‘Yaramızda Kalsın’ın klibi bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.