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Merve Özbey: Pop'un 'Kaptan'ı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, 'Çilingir' adlı slow şarkısından sonra yeni teklisi 'Kaptan' ile yaza hızlı bir giriş yaptı

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  • Merve Özbey: Pop'un 'Kaptan'ı - Müzik haberleri

    Merve Özbey, 'Kendine Dünya' ve 'Çilingir'in ardından 'Kaptan' adlı yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziğinde Murat Güneş imzasının bulunduğu 'Kaptan'ın prodüktörlüğünde ise Emrah Karaduman yer almış.
  • Merve Özbey: Pop'un 'Kaptan'ı - Müzik haberleri

    Özbey, Karaduman ile ortak projesi olan 'Kaptan' ile yaza hızlı bir giriş yaptı. Uzun zamandır 'Kaptan' kadar kaliteli bir pop parça dinlememiştim. Merve Özbey'in sesi, Emrah Karaduman'ın tarzı ve Güneş'in kalemiyle buluşunca ortaya başarılı bir iş çıkmış. 
  • Merve Özbey: Pop'un 'Kaptan'ı - Müzik haberleri

    Erdem Kınay ile iş birliği yaptığı 'Duman' ve 'Helal Ettim' adlı parçalarıyla tanıdığımız Özbey'in, Karaduman ile bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu şarkı da bence yazın en çok dinleyeceklerimiz arasında yerini alacak.
  • Merve Özbey: Pop'un 'Kaptan'ı - Müzik haberleri

    Slow da olsa hareketli de olsa Merve Özbey, her parçasıyla öne çıkmayı başarıyor. 'Kaptan' da yaza yakışan, temposu yüksek bir şarkı olmuş. Ayrıca parçanın sözleri de diğer yeni şarkılara göre anlamlı ve üstünde çalışıldığını, emek verildiğini hissettiriyor.
  • Merve Özbey: Pop'un 'Kaptan'ı - Müzik haberleri

    HÜLYA AVŞAR, 'DUYDUN MU?' DEDİ

    Hülya Avşar, 'Sen Aşk Mısın?' adlı teklisinin ardından 'Duydun Mu?'yu müzikseverlerle buluşturdu. Avşar, 'Ayna'nın 2011'de seslendirdiği şarkıya yorumuyla yeniden hayat vermiş. 'Duydun Mu?', duygusal sözlerine rağmen hareketli temposuyla dikkatimi çekti. Her işinde iddiasını ortaya koyan Hülya Avşar, bence 'Duydun Mu?' ile de başarısını serglemiş.
  • Merve Özbey: Pop'un 'Kaptan'ı - Müzik haberleri

    'ISABELLA', TREND

    Avrupa'nın en başarılı rapçileri arasında yer alan Capo ile güçlerini birleştiren Sefo, 'Isabella' adlı şarkısını dinleyicilerinin beğenisine sundu. Söz ve bestesinde Sefo, Capo ve Aerro'nun imzalarının bulunduğu 'Isabella', daha 4 gün önce yayımlanmasına rağmen YouTube'da Trend Videolar Listesi'nde 5 numaraya yükselmiş. Sefo'nun şarkılarını hiç sıkılmadan defalarca dinliyorum. 'Isabella' da bu parçalar arasında yerini aldı benim için. 
  • Merve Özbey: Pop'un 'Kaptan'ı - Müzik haberleri

    'KAFA TATİLİ' İLAÇ GİBİ

    'Nalan' adlı şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Emir Can İğrek, 'Kafa Tatili' adlı yeni şarkısını yayımladı. 'Kafa Tatili'nin söz ve müziğinde İğrek'in imzası bulunuyor. Her zamankinden farklı bir tarzda parça ortaya koyan Emir Can İğrek'in bu projesini çok sevdim. Parçanın altyapısı ve melodileri 'Kafa Tatili'ni sevmemde en büyük sebeplerden biri... Ayrıca 'Kafa Tatili'ne ihtiyacım olduğu dönemde bu şarkı bana ilaç gibi geldi. 
  • Merve Özbey: Pop'un 'Kaptan'ı - Müzik haberleri

    'ANLI ŞANLI' DUYGUSAL

    Tuğçe Kandemir, 'Anlı Şanlı' adlı yeni parçasını dinleyicileriyle buluşturdu. Başarılı sesiyle bildiğimiz Kandemir, yine 'Anlı Şanlı' ile yüreklere dokunmuş. Tuğçe Kandemir'in ses tonu ve parçalarının duygusallığı her dinlediğimde beni etkiliyor. 'Anlı Şanlı'da da aynısını yaşadım. Ancak ünlü şarkıcıyı hareketli şarkılarda da dinlemek isterim. Umarım yeni projelerinde tempoyu arttırarak karşımıza çıkar.
  • Merve Özbey: Pop'un 'Kaptan'ı - Müzik haberleri

    HAFTANIN 'EN ÇOK DİLE DOLANAN'I

    Bu hafta başa sarıp sarıp Ajda Pekkan'ın 'Bambaşka', Kenan Doğulu'nun 'Kandırdım' ve Ozbi'nin 'O bi Karamel' şarkılarını dinledim. En çok dilime dolanan ve eşlik etmekten keyif aldığım ise 'Ozbi-O bi Karamel' oldu. Ozbi'nin parçalarını seviyorum. Her dinlediğimde enerji kat sayım artıyor. 'O bi Karamel'i de hem altyapı bakımından hem de kalite olarak başarılı buluyorum. Parçanın melodisini her duyduğumda modum ne olursa olsun keyif alıyorum.

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