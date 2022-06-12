HAFTANIN 'EN ÇOK DİLE DOLANAN'I

Bu hafta başa sarıp sarıp Ajda Pekkan'ın 'Bambaşka', Kenan Doğulu'nun 'Kandırdım' ve Ozbi'nin 'O bi Karamel' şarkılarını dinledim. En çok dilime dolanan ve eşlik etmekten keyif aldığım ise 'Ozbi-O bi Karamel' oldu. Ozbi'nin parçalarını seviyorum. Her dinlediğimde enerji kat sayım artıyor. 'O bi Karamel'i de hem altyapı bakımından hem de kalite olarak başarılı buluyorum. Parçanın melodisini her duyduğumda modum ne olursa olsun keyif alıyorum.