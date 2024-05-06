Met Gala hakkında her şey!
New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen Met Gala bu yıl da dünyaca ünlü yıldızları bir araya getirecek. The Garden of Time (Zamanın Bahçesi) temasıyla gerçekleşecek yılın etkinliğinde ünlüler dikkat çekici kıyafetlerle kameraları selamlayacak. Peki yılın moda etkinliği ne zaman, nasıl başladı?
New York'ta bulunan Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen ve geceye katılanlardan büyük miktarda bağış toplanan Met Gala, her yıl görsel şölene dönüşüyor.
(Kendall Jenner)
Ünlü moda etkinliği, her yıl mayıs ayının ilk pazartesi günü yıldız isimleri bir araya getiriyor. Peki yılın moda etkinliği ilk başta nasıldı? Met Gala, 1948'in aralık ayında 50 dolar ödenerek katılınabilen bir akşam yemeği olarak başladı.
(Zendaya)
İlk Met Gala, New York Moda Haftası'nın başlatılmasında önemli bir rol oynayan moda reklamcısı Eleanor Lambert'in fikriydi. Etkinliği, Kostüm Enstitüsü'nün giderleri için bağış toplamanın ve yıllık sergisinin açılışını kutlamanın bir yolu olarak gördü. 'Yılın partisi' olarak adlandırılan ve Waldorf Astoria'da gerçekleştirilen etkinlikte konuklar en güzel resmi kıyafetlerini giydiler.
(Jennifer Lopez)
MET GALA NASIL TEMALI BİR MODA ETKİNLİĞİNE DÖNÜŞTÜ?
Etkinlik, 1970'lerde, Vogue dergisinin baş editörü Diana Vreeland'ın Kostüm Enstitüsü'ne özel danışman olmasıyla (1972-1989) temalı olarak düzenlenmeye başladı. İlk temalı Met Gala, 1972 yılında hayatını kaybeden tasarımcı Cristóbal Balenciaga'ya adanarak 1973'te düzenlendi.
(Gigi Hadid)
1988'den beri Vogue dergisinin Genel Yayın Yönetmeni olan Anna Wintour'un, 1995'te etkinliğin başına geçmesinin ardından parti giderek büyüdü. Film, spor, iş ve müzik dünyasının önde gelen isimlerini ağırlamaya başladı. Wintour'un etkisiyle Met Gala her yıl düzenlenen en seçkin moda etkinliklerinden biri haline geldi. Her yıl, etkinliğe davet edilen yıldızlar temaya uygun giyinerek geceye katılıyor.
(Anna Wintour)
BU YILIN TEMASI: ZAMANIN BAHÇESİ
Bu yıl Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Uyanışı temasıyla kapılarını açmaya hazırlanan Metropolitan Sanat Müzesi, daha önce kamuoyu ile paylaşılmayan parçaların da içerisinde bulunduğu 250 elbiseyi sergilemeye hazırlanıyor.
(Gigi Hadid)
Yves Saint Laurent, Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Hubert de Givenchy, gibi isimlerin tasarımlarının görücüye çıkacağı 'Sleeping Beauties: Reawakening Fashion' başlıklı sergi, 17 ve 21. yüzyıl arasındaki 400 yılı kapsayacak. Bu yıl davetliler, The Garden of Time (Zamanın Bahçesi) temasına uygun olarak geceye katılacak.
(Blake Lively)
İLHAMI EDEBİYAT
Vogue ayrıca, temayı daha iyi anlayabilmek için, kendilerine ilham veren J.G. Ballard'ın 1962 tarihli Zamanın Bahçesi adlı kısa öyküsünü tavsiye etti. Öykü, huzurlu ve ıssız bir ütopyada yalnız yaşayan, mutlu ve sevgi dolu çift Kont Axel ve karısı Kontes'i anlatır. Çiftin balkonları bozulmamış, büyülü görünen bir bahçeye bakar.
(Bella Hadid)
Öyküde öfkeli bir kalabalık çiftin villalarına yaklaşırken, Kont kendisini ve eşini kurtarmak için bahçelerinde eskiden bolca yetişen zaman çiçeklerini koparmaya başlar. Topladığı her çiçekle zaman daha da geriye gider. Kitapta Kont, öfkeli kalabalık eve ulaşana ve bahçe yok olana kadar çiçekleri koparmaya devam eder.
(Rihanna)
KONUKLAR TEMAYA UYGUN NASIL GİYİNEBİLİR?
Peki, bu tema konukların etkinlikte ne giyeceklerine nasıl yansıyacak? Vogue'a göre bu yılın teması aslında 'geçici güzellik' ile ilgili. Bu nedenle konuklar bahçe temasına uygun olarak davette çiçeklere bürünebilirler. Ayrıca genel olarak doğaya bir övgü niteliği taşıyan parçalar da seçebilirler.
(Lady Gaga)
Ayrıca, konukların Alice Harikalar Diyarında veya Güzel ve Çirkin gibi masallardan esinlenen daha avangart görünümler giydiği bir yaklaşım da görebiliriz. Katılımcılar ayrıca 16. yüzyıl modasından doğrudan esinlenen kıyafetler giyebilirler.
(Beyonce)
KAÇ KİŞİ ETKİNLİKTE OLACAK?
Bir zamanlar 800 konuğu ağırlayan Met, bu yıl 450 kişiyi ağırlayacak. Met Gala'nın davetli listesi etkinlikten önce açıklanmıyor.
(Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz)
TELEFON YASAK!
Met Gala'da telefonlara ve dolayısıyla kameralara izin verilmediği için, konuklar müzeye girdikten sonra sosyal medya paylaşımı yapamıyor. Ancak New York Times'ın haberine göre konuklar müzeye vardıklarında gecenin başkanları tarafından karşılanıyor ve kokteyl saatinde sergiyi gezebiliyorlar. Gecenin ana etkinliğiyse, genellikle bir performans ya da bir tür eğlence içeren bir akşam yemeği...
(Kim Kardashian)
BİLETLER 75 BİN DOLAR...
Öncelikle Met Gala'ya katılabilmek için Anna Wintour tarafından onaylanmak gerekiyor. Etkinliğe kabul edilseniz dahi 75 bin dolarlık (2 milyon 420 bin TL) bileti satın almanız şart. Öte yandan genellikle şirketler, tasarım evleri veya markalar tarafından satın alınan bir masanın fiyatı 350 bin dolardan başlıyor. Ancak masa satın alanlar yanlarında kimin oturacağını seçemiyor. Tüm oturma düzenlerinin Wintour tarafından onaylanması gerekiyor.
Geçen yılki galada 22 milyon doların üzerinde bağış toplandı. Wintour galaya başkanlık ettiği süre boyunca departman için 223.5 milyon doların üzerinde bağış topladı.
(David ve Victoria Beckham)
*Haberin görselleri Reuters, AP ve Shutterstock tarafından servis edilmiştir.