KONUKLAR TEMAYA UYGUN NASIL GİYİNEBİLİR?

Peki, bu tema konukların etkinlikte ne giyeceklerine nasıl yansıyacak? Vogue'a göre bu yılın teması aslında 'geçici güzellik' ile ilgili. Bu nedenle konuklar bahçe temasına uygun olarak davette çiçeklere bürünebilirler. Ayrıca genel olarak doğaya bir övgü niteliği taşıyan parçalar da seçebilirler.

(Lady Gaga)