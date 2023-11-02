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        Haberler Ekonomi Teknoloji Meta'dan kullanıcıları üzen haber: Instagram ve Facebook ücretli olabilir - Teknoloji Haberleri

        Meta'dan kullanıcıları üzen haber: Instagram ve Facebook ücretli olabilir

        Instagram ve Facebook'un ana sahibi Meta kullanıcıların istemediği bir haber duyurdu. Yapılan açıklamalara göre Facebook ve Instagram'ı reklamsız kullanmak isteyen kullanıcıların ödeme yapması gerekiyor. Aylık abonelik sistemini duyuran Meta'nın yeni değişikliğine dair detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 21:51 Güncelleme: 02.11.2023 - 21:51
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        INSTAGRAM VE FACEBOOK ÜCRETLİ HALE GELİYOR

        Kasım ayında Meta, Facebook ve Instagram kullanıcılarına AB, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre'de kişiselleştirilmiş hizmetleri reklamlarla ücretsiz olarak kullanmaya devam etme seçeneği veya reklamları engellemek için abone olma uygulaması sağlayacağını aktardı.

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        ABONE OLAN KULLANICILAR REKLAM GÖRMEYECEK

        Yayımlanan açıklamada Facebook ve Instagram kullanıcılarının yeni abonelik seçeneğine üye olarak, reklamları kaldırabilecekleri belirtillirken, özelliğin web üzerinden aylık 9,90 avro veya iOS ve Android mobil işletim sistemleri üzerinden ise aylık 12,99 avro olacağı aktarıldı.

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        Şu an özellik sadece Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre'ye geleceği belirtildi. İlerleyen dönemlerde ücretli aboneliğin Türkiye'ye de geleceği tahmin ediliyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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