Meta'nın gelirleri beklentiyi aştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji
ABONE OL

Meta'nın gelirleri beklentiyi aştı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği 28,7 milyar dolarlık gelirle piyasa beklentilerini geride bıraktı

Meta'nın gelirleri beklentiyi aştı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Meta, ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 28,7 milyar dolara yükseldi. Meta, 2022'nin ilk çeyreğinde 27,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirket, bu dönemde art arda 3 çeyrekte yaşanan düşüşün ardından gelirini artırmış oldu. Şirketin bu dönemde elde ettiği gelir, 27,7 milyar dolar olan piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Meta'nın net kârı ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 24 azalışla 5,7 milyar dolara geriledi. Şirket, 2022'nin ilk çeyreğinde 7,5 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

Şirketin 2022'nin ilk çeyreğinde 2,72 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,20 dolara düştü.

Meta'nın metaverse teknolojilerinin geliştirilmesinden sorumlu Reality Labs birimi de 2022'deki 13,7 milyar dolar zararının ardından bu yılın ilk çeyreğinde de 3,99 milyar dolarlık zarar etti.

KULLANICI SAYISINDA ARTIŞ

Meta çatısı altındaki Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısı ise bu dönemde artışını sürdürdü.

Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı, mart ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 4 artarak 2,04 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 2 artışla 2,99 milyar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, yapay zeka çalışmalarının şirketin uygulamalarında ve işletmesinde iyi sonuçlar verdiğini belirtti.

Daha verimli hale geldiklerine de işaret eden Zuckerberg, böylece daha iyi ürünleri daha hızlı üretebileceklerini ve uzun vadeli vizyonlarını geliştirmek için daha güçlü bir konuma gelebileceklerini ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Activision satın almasına İngiliz engeli
TEKNOLOJİ Activision Blizzard satın almasına İngiliz engeli
MediaMarkt 2022'de en hızlı Türkiye'de büyüdü
TEKNOLOJİ En hızlı Türkiye'de büyüdü
Microsoft ve Alphabet'in gelirlerinde artış
TEKNOLOJİ Microsoft ve Alphabet'in gelirleri yükseldi
AB 19 dijital platforma katı kurallar uygulayacak
TEKNOLOJİ 19 dijital platforma katı kurallar uygulayacak
'Influencer kavramını ortadan kaldıracak' yerli uygulama
TEKNOLOJİ 'Influencer kavramını ortadan kaldıracak' yerli ...
Amazon Prime ne kadar ve kaç TL oldu? 2023 Amazon Prime yüzde kaç zamlandı? Amazon üyeliği yeni fiyatı belli oldu
TEKNOLOJİ Amazon Prime ne kadar oldu?
Amazon Prime üyeliğine yüzde 394 zam geldi
TEKNOLOJİ Amazon Prime üyeliğine yüzde 394 zam
Twitter SVB'den kaçışı körükledi
TEKNOLOJİ Twitter SVB'den kaçışı körükledi
Bir ilki başardılar: Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı kol uçuşu icra etti
TEKNOLOJİ Bir ilki başardılar: Kızılelma ve Akıncı'dan kol ...
Segmentinin en ince dizüstü bilgisayarı sürdürülebilirlik hedefleriyle tanıtıldı
TEKNOLOJİ 1 santimetrelik profile sahip dizüstü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.