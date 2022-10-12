İşte Meta'nın yeni gerçeklik gözlüğü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Facebook’ın çatı kuruluşu Meta’nın her yıl düzenlediği Meta Connect Konferansı’nın 2022 etkinliği çevrimiçi olarak gerçekleşti. Konferansın açılış konuşmasını yapan Meta CEO’su Mark Zuckerberg, geçen yılki konferansta fiziksel dünyada yapılması mümkün olmayan aktiviteleri mümkün kılan ve insanlarla bağlantı kurmayı bambaşka bir boyuta taşıyan metaverse ile ilgili vizyonunu paylaşmıştı. Zuckerberg, bu yıl ise bu vizyon doğrultusunda kaydedilen aşamaları sergilemek için sanal kürsüde yerini aldı.İşte Meta Connect 2022 Konferansı’nda duyurusu yapılan yeni ürün ve hizmetler:

META QUEST PRO GELİYOR Meta Connect 2022’de sahneye çıkan en dikkat çekici ürün Meta’nın yeni sanal gerçeklik (VR) gözlüğü Meta Quest Pro oldu. Gelişmiş teknolojisi ile şu ana kadar çıkan bütün modellerin önüne geçen Meta Quest Pro, tam renkli karma gerçekliği etkinleştirme kapasitesine sahip yüksek çözünürlüklü sensörler dahil olmak üzere yenilikçi yeni özellikler sunuyor. Cihazdaki ince optikler, daha keskin ve net görseller sağlarken aynı zamanda daha dengeli bir başlık tasarımı sunuyor.

YÜZ İFADELERİNİ ALGILAYABİLİYOR Dokunmaya dayalı daha hassas ve gelişmiş geri bildirime sahip ve tamamen yeniden tasarlanan kontrolörler, kullanıcıya sanal gerçeklikteki her hareketi daha doğal hissettiriyor. Göz izleme teknolojisine sahip cihaz, aynı zamanda yüz ifadelerini algılayabiliyor, yani kullanıcının avatarı, yüz hareketlerini detaylı bir biçimde yansıtarak sanal evrende insanlarla bağlantı kurarken karşısındaki kişi kullanıcıyı gerçeğe oldukça yakın bir şekilde görebiliyor.

360 DERECE HAREKET ALGILAMA Meta’nın bir önceki VR gözlüğü Quest 2’ye oranla yüzde 40 daha ince olan Quest Pro’da, 1800x1920 çözünürlükte ve 90 Hz yenileme hızına sahip iki adet ekran bulunuyor. Quest Pro’nun yeni kontrolcüleri ise üzerindeki sensörler sayesinde 360 derecede hareketi ve tüm el hareketlerinizi algılayabiliyor.

FİYATI 1499 DOLAR 12 GB RAM, 256 GB depolama ve yeni Qualcomm Snapdragon XR2+ sanal gerçeklik işlemcisi ile donatılan cihaz, 25 Ekim’den itibaren satışa sunulacak. Meta Quest Pro’nun satış fiyatının ise 1499 dolar olacağı açıklandı.

METAVERSE İÇİN MICROSOFT İLE İŞ BİRLİĞİ Metaverse’ün tek bir şirket tarafından inşa edilemeyeceğinden hareket eden Meta’nın konferansına Zuckerberg'in yanısıra bu alanda yeni ortaklıkları duyurmak için Microsoft Başkanı ve CEO'su Satya Nadella ve Accenture Başkanı ve CEO'su Julie Sweet de katıldı. Bu kapsamda, Meta Quest Pro'nun iş dünyası düşünülerek tasarlandığı ve Microsoft üretkenlik araçlarının Meta Quest cihazlarına ve Meta iş deneyimlerine getirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Meta ve Microsoft arasındaki ortaklık resmi olarak duyuruldu. Buna göre bu uygulamalara Meta Quest için Microsoft Teams, Microsoft Windows 365, Microsoft 365 uygulama deneyimleri, Microsoft Teams/Workrooms entegrasyonu, Microsoft Intune ve Azure Active Directory desteği ve Microsoft Teams'de Meta Avatarlar dahil olacak. Meta ayrıca, cihaz ve uygulama yönetimi gibi temel yönetici özelliklerini içeren Meta Quest 2 ve Meta Quest Pro abonelik paketi Quest for Business'ın gelecek yıl geleceğini açıkladı.

ZOOM ENTEGRASYONU DA OLACAK Konferansta bunların yanı sıra Meta, ekiplerin bağlantı kurabilmesi için geliştirilen bir VR alanı olan Horizon Workrooms için bir dizi yeni özellik duyurdu. Yeni özellikler arasında daha gerçekçi avatarlar, 360 derece kapsayıcı ses özelliğine sahip ayrı gruplar kurma, yapışkan notlar, daha net yazılar yazabilmek için yeni bir kalem ucu ve büyük sanal ekranlara erişebilecek ve tam renkli geçiş modunun kullanılabileceği kişisel bir ofis yer alıyor. Aynı zamanda Meta, uzun vadede bir Zoom entegrasyonu ve 3D model incelemesi olan Magic Room'u kullanıcıların hizmetine sunmayı planlıyor.

OYUN VE UYGULAMALARA 1.5 MİLYAR DOLAR HARCANDI Verilere göre bugüne kadar Meta Quest Store'daki oyunlara ve uygulamalara harcanan para 1.5 milyar doları geçti. Yapılan açıklamalara göre Meta, şu anda brüt geliri 10 milyon doların üzerinde olan 33 oyuna sahip ve brüt geliri 5 milyon doların üzerinde olan uygulamaların sayısı geçen yıldan bu yana ikiye katlanmış durumda.

AVATAR MAĞAZASI AÇILIYOR Meta Connect 2022’de ayrıca Meta, web için Horizon Worlds'ü geliştirdiğini açıkladı. Böylece insanlar sadece VR başlıkları ile sınırlı kalmayarak herhangi bir cihazda sanal dünyalarda diğer kullanıcılarla bir araya gelebilecekler. Ayrıca Meta, en sevilen markalardan bazılarının sanal kıyafetlerinin satın alınabileceği Avatar Mağazası’nı bu yıl içinde VR için çıkaracağını da duyurdu. Konferansta Meta’nın, artırılmış gerçeklik gözlükleri konusundaki ilerlemelerinin sürdüğünü, bilgi işlem, grafikler, ekranlar, sensörler ve yapay zekaya yapılan yatırımların da arttırıldığının da altı çizdi.