META’dan dolandırıcılıkla mücadeleye yüz tanıma teknolojisi

Teknoloji devi Meta, çevrimiçi dolandırıcılıklara karşı mücadelede çığır açan bir adım atarak yüz tanıma teknolojisini dünya genelinde kullanıma sundu. Şirket, bu teknolojiyle hem kullanıcıları dolandırıcılıklardan korumayı hem de ele geçirilen hesapların kurtarılmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülkede uygulanan bu yenilik, özellikle tanınmış kişilerin görsellerini kullanarak yapılan sahte reklamları tespit etme ve engelleme konusunda önemli bir rol oynuyor.

SAHTE REKLAMLARA KARŞI YÜZ TANIMA KALKANI

Meta, dolandırıcıların tanınmış kişilerin görsellerini kullanarak oluşturduğu yanıltıcı reklamlara karşı yeni bir savunma mekanizması geliştirdi. Platformda her gün milyonlarca reklamı inceleyen otomatikleştirilmiş sistemler, makine öğrenimiyle reklamların metin, görsel ve video bileşenlerini analiz ediyor. Yüz tanıma teknolojisi, şüpheli reklamlardaki yüzleri, tanınmış kişilerin Facebook ve Instagram’daki doğrulanmış profil fotoğraflarıyla karşılaştırarak dolandırıcılıkları tespit ediyor. Bir reklamın sahte olduğu doğrulanırsa anında engelleniyor. Kullanılan yüz verileri ise işlem sonrası hemen siliniyor. Tanınmış kişiler, bu korumadan otomatik olarak yararlanırken, isterlerse özelliği devre dışı bırakabiliyor.