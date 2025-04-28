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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim META’dan dolandırıcılıkla mücadeleye yüz tanıma teknolojisi - Teknoloji Haberleri

        META’dan dolandırıcılıkla mücadeleye yüz tanıma teknolojisi

        Meta, dolandırıcılıkları önlemek ve hesap kurtarma süreçlerini hızlandırmak için dünya çapında yüz tanıma teknolojisini devreye aldı. Yeni güvenlik önlemleri, tanınmış kişilerin görüntülerini kötüye kullanan reklamları tespit ederken, kullanıcıların hesaplarını daha hızlı ve güvenli bir şekilde geri almasını sağlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 15:05 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:05
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        Dolandırıcılıkla mücadeleye yüz tanıma teknolojisi
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        Teknoloji devi Meta, çevrimiçi dolandırıcılıklara karşı mücadelede çığır açan bir adım atarak yüz tanıma teknolojisini dünya genelinde kullanıma sundu. Şirket, bu teknolojiyle hem kullanıcıları dolandırıcılıklardan korumayı hem de ele geçirilen hesapların kurtarılmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülkede uygulanan bu yenilik, özellikle tanınmış kişilerin görsellerini kullanarak yapılan sahte reklamları tespit etme ve engelleme konusunda önemli bir rol oynuyor.

        SAHTE REKLAMLARA KARŞI YÜZ TANIMA KALKANI

        Meta, dolandırıcıların tanınmış kişilerin görsellerini kullanarak oluşturduğu yanıltıcı reklamlara karşı yeni bir savunma mekanizması geliştirdi. Platformda her gün milyonlarca reklamı inceleyen otomatikleştirilmiş sistemler, makine öğrenimiyle reklamların metin, görsel ve video bileşenlerini analiz ediyor. Yüz tanıma teknolojisi, şüpheli reklamlardaki yüzleri, tanınmış kişilerin Facebook ve Instagram’daki doğrulanmış profil fotoğraflarıyla karşılaştırarak dolandırıcılıkları tespit ediyor. Bir reklamın sahte olduğu doğrulanırsa anında engelleniyor. Kullanılan yüz verileri ise işlem sonrası hemen siliniyor. Tanınmış kişiler, bu korumadan otomatik olarak yararlanırken, isterlerse özelliği devre dışı bırakabiliyor.

        HIZLI VE GÜVENLİ HESAP KURTARMA

        Meta, ele geçirilen hesapların kurtarılması için video ile doğrulama yöntemini tanıttı. Kullanıcılar, hesaplarının güvenliği ihlal edildiğinde kimliklerini kısa bir video ile doğrulayabilecek. Bu yöntem, geleneksel belge tabanlı doğrulamalara göre daha hızlı ve güvenli bir alternatif sunuyor. Meta, gizliliği korumak için bu süreçte kullanılan tüm yüz verilerini işlem sonrası siliyor ve videoları şifreleyerek asla paylaşmıyor.

        GİZLİLİK VE İŞ BİRLİĞİ ODAKLI YAKLAŞIM

        Meta, yeni güvenlik önlemlerini kapsamlı gizlilik ve risk değerlendirmelerinden geçiriyor. Şirket, yüz tanıma teknolojisinin sorumlu bir şekilde uygulanması için düzenleyici kurumlar ve sektör uzmanlarıyla iş birliği yapıyor. Kullanıcı eğitimine de önem veren Meta, çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadelede teknolojik yenilikleri gizlilik odaklı bir yaklaşımla birleştiriyor.

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