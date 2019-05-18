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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi. Yağışlar bugün Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'nın doğusunda etkili olacak. İstanbul'da ise yerel yağışlar bekleniyor. Yetkililer, sağanak yağışın saat 19.00'a kadar devam edeceğini bildirdi.

meteoroloji

Meteoroloji'den yapılan uyarı şöyle; 

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.05.2019 Cumartesi günü, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu,Zonguldak ve Bartın ile Sinop, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri),Marmara’nın doğusu (Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Bursa’nın güney ve doğusu),Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Eskişehir ile kuzey ve batı ilçeleri başta olmak üzere Ankara’da yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

MARMARA'DA ARALIKLI SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde (Kocaeli, Sakarya) kuvvetli olması, pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yerel olarak da kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 22
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 27
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 23
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24
Erzurum: Parçalı bulutlu 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

 

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