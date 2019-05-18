Meteoroloji'den yapılan uyarı şöyle;

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.05.2019 Cumartesi günü, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu,Zonguldak ve Bartın ile Sinop, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri),Marmara’nın doğusu (Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Bursa’nın güney ve doğusu),Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Eskişehir ile kuzey ve batı ilçeleri başta olmak üzere Ankara’da yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

MARMARA'DA ARALIKLI SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde (Kocaeli, Sakarya) kuvvetli olması, pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yerel olarak da kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 27

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32