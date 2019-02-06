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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı zamanla çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Amasya, Çorum, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya, Mersin ile Adana’nın batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Antalya’nın kıyı ilçeleri ile Mersin’in batı kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m2) , Antalya’nın Kemer ve Finike ilçelerinde yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa),İç Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa),Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa),İç Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına (50-80 km/sa),Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya, Mersin ile Adana’nın batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Antalya’nın kıyı ilçeleri ile Mersin’in batı kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m2),Antalya’nın Kemer ve Finike ilçelerinde yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa),İç Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa),Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 7°C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu , yarın (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANKARA 3°C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmurlu
IZMIR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli (51-75 kg/metrekare),Antalya Merkez ve batı kıyı ilçelerinde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) şiddetli ve yer yer aşırı (100–200 kg/metrekare) olması bekleniyor.
ZONGULDAK 7°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu
ÇORUM 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
KARS -15°C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
GAZIANTEP 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yer yer hafif sağanak yağışlı.
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