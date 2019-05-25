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Meteoroloji'den son dakika gök gürültülü sağanak uyarısı

Son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte 25 Mayıs yurt geneli hava durumu tahminleri

hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Akşam saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyor.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Yozgat, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 yer yer 80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80, yer yer 80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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