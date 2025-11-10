Metronun üzerine çıktı!
İstanbul'da bir vatandaş durakta bekleyen metronun üzerine çıktı. Yolcular ve durakta bekleyen vatandaşlar şoke oldu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Giriş: 10.11.2025 - 00:22 Güncelleme: 10.11.2025 - 00:22
İstanbul'da Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda ilginç anlar yaşandı. Bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle metronun üzerine çıktı.
Güvenlik görevlisi telsizden anons geçerek ekip çağırdı. Şahıs bir süre sonra metronun üzerinden inip koşarak kaçmaya başladı. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
