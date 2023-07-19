Metruk binada başından silahla vuruldu

Pendik'teki silahlı kavgada bir genç başından vuruldu İstanbul Pendik'te, dün gece saatlerinde silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ahmet Çal'ı metruk binada başından silahla vurulmuş halde bulundu. Yapılan incelemeler sonrasında olay karışan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan toplam 58 kayıtları olduğu belirlendi

İstanbul'un Pendik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece Yayalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde 22 yaşındaki Ahmet Çal'ın, metruk bir bina içerisinde başından silahla vurularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

OLAY YERİNDE BULUNAN 2 KİŞİ İFADE VERDİ

Polis geldiğinde olay yerinde bulunan B.G. ve F.B. isimli 2 kişi emniyete götürülerek ifadesine başvurulurken, yapılan aramada 1 boş tüfek kartuşu, 1 fişek ve 85,3 gram esrar ele geçirildi. B.G. ve F.B., polise verdiği ifadede, Ahmet Çal ile yaşadıklarını, silah sesini duyduklarında 3 kişinin olay yerinden kaçarak uzaklaştığını gördüklerini söyledi.

OLAYA KARIŞAN 5 KİŞİ TESPİT EDİLDİ Yapılan incelemeler sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen G.D., Y.D., B.G., S.K. ve A.K. yaşadıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı.