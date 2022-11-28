Geçen ay randevusu olanların 4’te biri muayene olmaya gelmedi. Bir ayda 4 hafta var. Gelinmeyen randevuların tamamının aynı haftada olduğunu kabul edelim. Sizce sağlık sistemi bundan nasıl etkilenirdi? İptal edilmeden gelinmeyen her bir randevu sistemi yavaşlatır."

Peki, MHRS sistemi üzerinden alınan bir randevu nasıl iptal edilir? İşte, detaylarıyla MHRS randevu iptal işlemi...