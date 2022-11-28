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MHRS üzerinden alınan doktor randevusu nasıl iptal edilir?

Doktor randevusuna gidemeyen vatandaşlar, birkaç saniye içerisinde MHRS üzerinden randevu iptali yapabiliyor. Sisteme erişimi olmayan vatandaşlar, randevu alma veya iptal etme işlemlerini 182'yi arayarak da yapabilir.

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  • MHRS üzerinden alınan doktor randevusu nasıl iptal edilir? MHRS randevu iptal etme fotoğraflı anlatım | MHRS randevu ekranı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada birçok vatandaşın doktor randevusu almasına rağmen randevuya gitmediklerini veya iptal etmediklerini belirtti. 
  • MHRS üzerinden alınan doktor randevusu nasıl iptal edilir? MHRS randevu iptal etme fotoğraflı anlatım | MHRS randevu ekranı

    Bakan Koca, şu sözleri paylaştı;

    "Geçtiğimiz ay tam 2 Milyon 866 Bin 7 kişi, MHRS üzerinden randevu aldığı halde muayene olmaya gelmedi. Randevusuna gelmeyenlerin, randevu almak isteyip de beklemek zorunda kalanlara bir açıklaması olabilir mi? Gelinmeyecek randevular iptal edilmelidir.
  • MHRS üzerinden alınan doktor randevusu nasıl iptal edilir? MHRS randevu iptal etme fotoğraflı anlatım | MHRS randevu ekranı

    Geçen ay randevusu olanların 4’te biri muayene olmaya gelmedi. Bir ayda 4 hafta var. Gelinmeyen randevuların tamamının aynı haftada olduğunu kabul edelim. Sizce sağlık sistemi bundan nasıl etkilenirdi? İptal edilmeden gelinmeyen her bir randevu sistemi yavaşlatır."

    Peki, MHRS sistemi üzerinden alınan bir randevu nasıl iptal edilir? İşte, detaylarıyla MHRS randevu iptal işlemi...
  • MHRS üzerinden alınan doktor randevusu nasıl iptal edilir? MHRS randevu iptal etme fotoğraflı anlatım | MHRS randevu ekranı

    MHRS ÜZERİNDEN ALINAN RANDEVU NASIL İPTAL EDİLİR?

    Önce, MHRS anasayfasına giriş yapmalısınız. Sağ üst köşede yer alan "Randevu Al" seçeneğine tıklayın. Sistem sizi otomatik olarak giriş sayfasına yönlendirecektir.
  • MHRS üzerinden alınan doktor randevusu nasıl iptal edilir? MHRS randevu iptal etme fotoğraflı anlatım | MHRS randevu ekranı

    MHRS sistemine T.C. kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapın. Başka bir şifre almak istemiyorsanız "e-devlet ile giriş" seçeneğine tıklayarak, e-devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

    MHRS RANDEVU ALMA SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • MHRS üzerinden alınan doktor randevusu nasıl iptal edilir? MHRS randevu iptal etme fotoğraflı anlatım | MHRS randevu ekranı

    Ardından, sağ köşede yeşil bir kutucuk içinde yazan isminizin altında açılan menüye tıklayın. Randevu bilgilerinden, randevu geçmişine tıklayın.

    Açılan listede hem önceki randevularınızı hem de yeni aldığınız ve günü gelmemiş olan randevularınızı görüntüleyebilirsiniz.

    İptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki “İptal Et” butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

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