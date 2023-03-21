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Michele Morrone, Hatay'da depremzede çocukların Michele ağabeyi oldu

Ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone, depremzedeler için ayni ve nakdi yardımlarda bulunmasının yanı sıra günlerini çadır kentlerdeki çocuklarla oynayarak geçiriyor. Morrone’un bu davranışları büyük takdir gördü / görüyor. Michele Morrone, Hatay'da kısa sürede topladığı sempatiyle depremzede çocukların 'Michele ağabeyi' oldu. Morrone’un çocuklara karşı duyduğu sevginin ve korumacılığın temelinde çocukken inşaat işçisi babasının iş kazasında hayatını kaybetmesi yer alıyor

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  • Michele Morrone, Hatay'da depremzede çocukların Michele ağabeyi oldu - Magazin haberleri

    İtalyan oyuncu ve şarkıcı Michele Morrone, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelerek afet bölgesinde yardım faaliyetlerinde bulunmaya başladı. Hatay’da çadır kentlerdeki depremzedeleri ziyaret eden Morrone, gününün büyük bir bölümünü çocuklarla oynayarak geçirdi / geçiriyor. 
  • Michele Morrone, Hatay'da depremzede çocukların Michele ağabeyi oldu - Magazin haberleri

    Satın aldığı yüzlerce kıyafeti ve ayakkabıyı çadır kentteki çocuklara dağıtan Michele Morrone’un yardım severliği büyük takdir gördü / görüyor. Hatay'da kısa sürede büyük sempati toplayan Michele Morrone, depremzede çocukların 'Michele ağabeyi' oldu. 

    Peki Michele Morrone kimdir?
  • Michele Morrone, Hatay'da depremzede çocukların Michele ağabeyi oldu - Magazin haberleri

    32 yaşındaki Michele Morrone, ülkesi İtalya’da şöhretini genişleten bir oyuncu olarak özellikle 2020’den sonra dikkatleri üzerine çekmeye başladı.
    11 yaşındayken ‘Harry Potter’ı izledikten sonra oyuncu olmaya karar kılan Michele Morrone, gelecekte edinmek istediği meslek uğruna okulu asınca sınıfta kaldı. 
  • Michele Morrone, Hatay'da depremzede çocukların Michele ağabeyi oldu - Magazin haberleri

    Michele Morrone’un hayatının akışı 2003’te babası Natele Morrone’u kaybetmesiyle büyük bir kırılma yaşadı. Babasının kaybıyla bir süre kişilik bozukluğu gösteren Morrone’un asi davranışları öğrenim hayatına yansıyınca okuldan iyiden iyiye soğudu. Pavia’daki Teatro Fraschini di Pavia'da profesyonel oyunculuk eğitimi almaya başlayan Michele Morrone’un yeteneği kısa sürede keşfedilince henüz 15 yaşındayken ‘Provaci Ancora Prof!’ adlı TV dizisinde bir bölüm rol alarak profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.
  • Michele Morrone, Hatay'da depremzede çocukların Michele ağabeyi oldu - Magazin haberleri

    Ne var ki mesleği adına yeterince iyi bir çıkış yapamayan Michele Morrone, iki yıllık bekleyişin ardından “Who’s The Beast’ adlı kısa filmle yeniden kameranın karşısına geçti ve 2018’de ‘Renata Fonte’ adlı TV dizisiyle çıkışa başladı.
  • Michele Morrone, Hatay'da depremzede çocukların Michele ağabeyi oldu - Magazin haberleri

    2019’a kadar olan süreçte 4 sinema filmi ve TV dizisinde rol alan Michele Morrone, 2020 İtalya - Polonya ortak yapımı erotik - romantik türündeki ‘365 Gün’, gösterime 7 Şubat’ta girdi. Pandeminin başlamasıyla İtalya’da gösterime giremeyen film, sadece Polonya’da izleyicilerle buluşup 9.458.590 Dolar gibi düşük bir hasılat elde etti.
  • Michele Morrone, Hatay'da depremzede çocukların Michele ağabeyi oldu - Magazin haberleri

    ‘365 Gün’ün dijital platformda yayınlanmasının ardından ülkesindeki tanınırlığını artırmasının yanı sıra küresel şöhrete ulaşan Michele Morrone’un hem rol aldığı yapım sayısı hem de kaşesi yükseldi.

    Gördüğü ilgi üzerine seriye dönüşen ‘365 Gün’ün ikinci filmi olan ‘365 Gün: Bugün’ ve ‘365 Gün Daha’, 2022’de çekilerek yayınlandığı dijital platformda küresel çapta yüksek izlenme oranına ulaştı.
  • Michele Morrone, Hatay'da depremzede çocukların Michele ağabeyi oldu - Magazin haberleri

    Michele Morrone, Vicente Amorim‘in yönettiği dram türündeki ‘Düet’ adlı sinema filminin çekimlerini tamamladıktan sonra Hatay’a gelerek depremzedelere ayni ve nakdi yardımlarda bulundu / bulunuyor.
  • Michele Morrone, Hatay'da depremzede çocukların Michele ağabeyi oldu - Magazin haberleri

    İnşaat işçisi babasını bir iş kazası sonrası kaybetmesi Michele Morrone’un babasız büyüme konusunda ruhunda derin yaralar açtı. Hayatındaki en önemli eksikliğin babasız büyümek olduğunu ifade eden Morrone, çocuklara karşı özel bir sevgiye ve korumacılığa sahip. Gün boyu depremzede çocuklarla oynamasının temelinde de işte o sevgi ve korumacılığın büyük payı bulunuyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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