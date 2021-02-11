Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji
ABONE OL

Microsoft Pinterest'i 51 milyar dolara almaya çalıştı

Microsoft'un Pinterest'i satın almak için firişimlerde bulunduğu ancak 51 milyar dolarlık teklifinin reddedildiği ortaya çıktı

Microsoft Pinterest'i 51 milyar dolara almaya çalıştı
HABERTURK.COM

Microsoft görsel paylaşım platformu Pinterest'i satın alma girişiminde bulundu ancak bu girişim sonuçsuz kaldı. Financial Times'a göre Microsoft 51 milyar dolarlık bir teklifte bulundu ancak bu teklifi reddedildi.

Haberde teklifin neden reddedildiği belirtilmezken, Pinterest'in geçen yıl bağımsız bir şirket olarak kalmayı istediğini açıkladığına dikkat çekildi. Microsoft'un ise Azure bulut platformunda çalıştırabileceği bir portfolyo oluşturmaya çalıştığı ifade edildi.

Eğer teklif kabul edilseydi bu Microsoft'un yapacağı en büyük satın alma olacaktı. Firma 2016 yılında profesyonel sosyal ağ LinkedIn'i 26 milyar dolara satın almıştı. Geçtiğimiz yıl ise TikTok'un ABD faaliyetlerini satın almak istese de bu girişimi de sonuçsuz kaldı.

Pinterest koronavirüs pandemisinden kârlı çıkan firmalardan birisi oldu. 2020'de yaklaşık 110 milyon yeni kullanıcının üye olduğu Pinterest'in hisseleri son 1 yılda yüzde 237 yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Clubhouse ne demek? Clubhouse nasıl kullanılır, Android telefonlarda var mı? Clubhouse davetiye zorunlu mu?
TEKNOLOJİClubhouse nedir, nasıl kullanılır?
TikTok'un ABD faaliyetlerinin satışı rafa kaldırıldı
TEKNOLOJİTikTok'un satışı rafa kaldırıldı
100 milyon dolarlık kripto para çalan çete tutuklandı
TEKNOLOJİ100 milyon dolarlık kripto vurgunu
14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel online aşk dolandırıcılığına dikkat! Haberler
TEKNOLOJİOnline aşk dolandırıcılığına dikkat!
Clubhouse nedir? Clubhouse Android telefonlarda var mı? Clubhouse indirirken davetiye zorunlu mu?
TEKNOLOJİClubhouse nedir, nasıl kullanılır?
SON DAKİKA: Türkiye 4 yılda 7'ye katladı! - Haberler
TEKNOLOJİİşte Türkiye’nin yapay zekâ haritası!
Son dakika! Twitter'dan rekor - Haberler
TEKNOLOJİTwitter'dan rekor gelir
İstanbul'daki sarı dolmuşlar için indiBindi uygulaması geliştirildi - Haberler
TEKNOLOJİBu uygulama sarı dolmuşlara: indiBindi
Ay'a gidiyoruz... Son dakika: Türkiye'nin uzay serüveninde dev adım!
TEKNOLOJİTürkiye'nin uzay yolculuğu
SON DAKİKA: Türkiye Ay'a yolculuk yarışına katılıyor! Aya yolculuk nasıl başladı?
TEKNOLOJİ1969'dan bugüne Ay'a yolculuk!