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Microsoft görsel paylaşım platformu Pinterest'i satın alma girişiminde bulundu ancak bu girişim sonuçsuz kaldı. Financial Times'a göre Microsoft 51 milyar dolarlık bir teklifte bulundu ancak bu teklifi reddedildi.

Haberde teklifin neden reddedildiği belirtilmezken, Pinterest'in geçen yıl bağımsız bir şirket olarak kalmayı istediğini açıkladığına dikkat çekildi. Microsoft'un ise Azure bulut platformunda çalıştırabileceği bir portfolyo oluşturmaya çalıştığı ifade edildi.

Eğer teklif kabul edilseydi bu Microsoft'un yapacağı en büyük satın alma olacaktı. Firma 2016 yılında profesyonel sosyal ağ LinkedIn'i 26 milyar dolara satın almıştı. Geçtiğimiz yıl ise TikTok'un ABD faaliyetlerini satın almak istese de bu girişimi de sonuçsuz kaldı.

Pinterest koronavirüs pandemisinden kârlı çıkan firmalardan birisi oldu. 2020'de yaklaşık 110 milyon yeni kullanıcının üye olduğu Pinterest'in hisseleri son 1 yılda yüzde 237 yükseldi.