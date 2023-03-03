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Haberler Teknoloji Oyun Microsoft rakiplerine lisans verecek!
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Microsoft, lisans teklifiyle Activision davasında AB onayını kazanmaya hazırlanıyor

Microsoft’un, rakiplerine lisans anlaşmaları teklifiyle Activision ile yapmayı hedeflediği ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından rekabete aykırı olduğu gerekçesi ile durdurulan satın alma işlemini hayata geçirmeyi hedefliyor. Firmanın 69 milyar dolarlık satın alma operasyonu için AB antitröst onayını Sony ve Tencent gibi önde gelenlerle yapacağı bu lisans anlaşmaları ile alabileceği belirtiliyor

Microsoft rakiplerine lisans verecek!

Geçtiğimiz yılın ocak ayında Microsoft önde gelen oyun firmalarından Activision’u satın almak için bu zamana kadarki en büyük teklifi yapmıştı. Gelişen video oyun sektörünün liderleri arasında yer alan Tencent ve Sony’yi neredeyse pazardan silebileceği konuşulan bu adım ise tüm dünyada büyük bir yankı uyandırmıştı.

REKABET DAVASI AÇILMIŞTI

Bu gelişmelerin üzerine Avrupa Birliği komisyonu tarafından Microsoft’un bu satın alma girişimine rekabete aykırı olduğu gerekçesiyle karşı dava açıldı ve satın alma süreci askıda kaldı.

LİSANS ANLAŞMASI ÇÖZÜM OLACAK

69 milyar dolar değerindeki bu satın alma işlemini gerçekleştirerek oyun dünyasındaki gücünü daha da artırmak isteyen Microsoft’un bu anlaşmayı sonlandırabilmek için rakipleri ile lisans anlaşmasına hazır olduğu belirtildi. Reuters’in haberine göre, önde gelen rakiplerinden Sony ve Tencent başta olmak üzere bazı diğer markalar ile yeni geliştirilecek oyunlar için de lisans anlaşmaları yapılacağı ve bu sayede AB Komisyonu’ndan Microsft-Activison birleşmesine onay çıkabileceği belirtiliyor.

Bu haberlerin gündeme gelmesinin ardından sonra piyasa öncesi işlemlerde %1,8 artış gösteren Activision hisseleri, geç işlemlerde %2,6 arttı.

“ANLAŞMAYA HAZIRIZ”

Microsoft Başkanı Brad Smith geçen ay ABD yazılım grubunun antitröst endişelerini gidermek için rakiplerine lisans anlaşmaları sunmaya hazır olduğunu, ancak Activision'ın en kârlı girişimi olan "Call of Duty" franchise'ını satmayacağını vurguladı.

Smith, bir oyunun veya Activision'ın bir diliminin oyulabileceğini ve diğerlerinden ayrılabileceğini düşünmenin mümkün veya gerçekçi olmadığını söyledi.

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