Microsoft SharePoint sunucularına siber saldırı: Binlerce kurum tehlike altında

Microsoft’un, hükümet kurumları ve işletmeler tarafından dosya paylaşımı ve iş birliği için yaygın olarak kullanılan SharePoint sunucu yazılımına yönelik küresel bir siber saldırı, ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. 18 Temmuz 2025’te başlayan ve sıfırıncı gün (zero-day) olarak sınıflandırılan bu saldırı, daha önce bilinmeyen bir güvenlik açığından faydalanılarak gerçekleştirildi. Britanya merkezli siber güvenlik firması Sophos’un Tehdit İstihbaratı Direktörü Rafe Pilling, saldırının tutarlı yöntemlerine dayanarak tek bir aktör tarafından düzenlendiğini, ancak bu durumun hızla değişebileceğini belirtti. Microsoft, 19 Temmuz’da yayınladığı uyarıyla, yalnızca şirket içi (on-premises) SharePoint sunucularının etkilendiğini, Microsoft 365 bulut tabanlı SharePoint Online’ın ise bu saldırıdan zarar görmediğini açıkladı. FBI, saldırılar hakkında bilgi sahibi olduğunu ve federal ile özel sektör ortaklarıyla çalıştığını belirtirken, detay paylaşmadı. Uzmanlar, 8.000’den fazla sunucunun halihazırda risk altında olabileceğini ifade ediyor.

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SALDIRININ KAPSAMI VE ETKİLERİ

Shodan arama motorunun verilerine göre, dünya genelinde 8.000’den fazla internete bağlı sunucu bu saldırıdan etkilenmiş olabilir. Bu sunucular arasında büyük sanayi şirketleri, bankalar, denetim firmaları, sağlık kuruluşları, ABD eyalet hükümet birimleri ve uluslararası devlet kurumları bulunuyor. Britanya merkezli siber güvenlik danışmanlığı firması PwnDefend’den Daniel Card, “SharePoint olayı, dünya genelinde çok çeşitli sunucularda geniş çaplı bir güvenlik ihlaline yol açtı,” diyerek durumun ciddiyetini vurguladı. Saldırganlar, aynı dijital yükü (payload) birden fazla hedefe göndererek tutarlı bir saldırı yöntemi kullandılar, bu da saldırının organize bir şekilde gerçekleştirildiğini gösteriyor.

SIFIRINCI GÜN AÇIĞI VE TEKNİK DETAYLAR Sıfırıncı gün açığı olarak sınıflandırılan bu güvenlik açığı, siber güvenlik araştırmacıları tarafından daha önce bilinmiyordu ve CVE-2025-53770 koduyla tanımlandı. Saldırganlar, SharePoint sunucularındaki bu açığı kullanarak yetkisiz erişim sağladı ve uzaktan kod çalıştırma (RCE) yeteneği elde etti. Bu, sistemlerin dosya yapılarına ve iç yapılandırmalarına tam erişim imkânı sundu. Microsoft, Temmuz 2025 Patch Tuesday güncellemelerinde bu açığın bazı varyantlarını (CVE-2025-49704 ve CVE-2025-49706) kısmen ele almış olsa da, yeni keşfedilen bu açık, önceki yamaları bypass eden bir yapıya sahip. Uzmanlar, saldırganların çaldıkları kriptografik anahtarlarla (ValidationKey ve DecryptionKey) sistemlere kalıcı erişim sağlayabildiğini ve yalnızca yama uygulamanın yeterli olmadığını belirtiyor. MİCROSOFT’UN YANITI VE ÖNERİLEN ÖNLEMLER Microsoft, 19 Temmuz 2025’te SharePoint Subscription Edition ve SharePoint 2019 için güvenlik güncellemeleri yayınladığını duyurdu. Ancak SharePoint 2016 için henüz bir yama bulunmuyor ve şirket, bu sürüm için güncellemelerin geliştirilmekte olduğunu belirtti. Microsoft, müşterilere Antimalware Scan Interface (AMSI) entegrasyonunu etkinleştirmelerini ve tüm SharePoint sunucularında Microsoft Defender Antivirus’u kullanmalarını önerdi. AMSI’nin etkinleştirilemediği durumlarda, sunucuların internet bağlantısının kesilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, sistem yöneticilerinin potansiyel ihlalleri tespit etmek için kapsamlı günlük kaydı ve tehdit avcılığı yapmaları öneriliyor. Microsoft, etkilenen sistemlerdeki kriptografik anahtarların değiştirilmesinin kritik olduğunu, aksi takdirde yamaların tam koruma sağlamayabileceğini belirtti.