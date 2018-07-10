Bugüne kadarki en uygun fiyatlı Surface tablet olması beklenen Surface Go, 8,3 mm kalınlığında ve 520 gram ağırlığında. 10 inç büyüklüğünde bir ekranı bulunan cihaz, Intel Pentium Gold 4415Y işlemciye sahip.

Tabletin iki farklı konfigürasyon seçeneği bulunuyor. Bunlardan ilki 4 GB bellek ve 64 GB depolama alanı, diğeri ise 8 GB bellek ve 256 GB depolama alanı sunuyor. Fiyatlar ise ilk konfigürasyon için 399 dolar, ikincisi için 549 dolar olarak belirlenmiş.

Surface Go modelleri bunun dışında aynı özellikleri taşıyor.

Görüntü oranı 3:2 olan ekran 1.800x1.200 piksel çözünürlüğe ulaşıyor. Cihaz Microsoft üretimi Surface Connector adlı sistemle şarj ve beşik bağlantılarına kavuşuyor ama USB-C 3.1 yuvasından da şarj etmek mümkün.

Microsoft'un verdiği bilgiye göre tek şarjla 9 saate kadar kullanılabilen tablet, Windows 10 S işletim sistemi taşıyor. İstendiğinde sistem tam sürüm Windows 10'a terfi ettirilebiliyor.

Ayrıca, Microsoft'un 99 dolar fiyatla satılan Surface Pen kalemi de cihaz tarafından destekleniyor.