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Microsoft Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100’üncü yılına özel olarak Barış İçin Müzik Vakfı koro üyelerini teknolojiyle bir araya getirdi.

“Dere geliyor dere” türküsünü evlerinde söyleyen ve enstrümanlarıyla çalan çocuklardan gelen görüntüler birleştirilip bir video oluşturuldu. Bu videoda çocukların umut dolu seslerini, gülen yüzlerini ve ahenkli enstrümanlarını uyum ve coşkuyla sunan Microsoft, “her şeye rağmen teknolojiyle şarkı söylemeye devam” dedi.

Microsoft, fırsat eşitliğine sahip olamayan çocuklara karşılıksız müzik eğitimi sunan Barış İçin Müzik Vakfı koro üyeleriyle özel bir projeye imza attı.

85 KORO ÜYESİ TEAMS İLE BULUŞTU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100’üncü yılına özel olarak hazırlanan videoda, koro üyeleri kendi evlerinde Microsoft Teams ile kaydettikleri solo videolarını Microsoft’a gönderdi.

“Dere geliyor dere” türküsünün koro ve enstrüman videolarını teknoloji ve müziğin evrensel dili ile birleştiren Microsoft, 23 Nisan’ın ruhunu dünyaya taşıdı. Microsoft, 85 koro üyesiyle oluşturduğu videoyla tüm çocukların ve içinde çocukla yaşayanların bayramını kutlayarak, teknolojinin gücüyle “şarkı söylemeye devam” mesajı verdi.

İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100’üncü yılı için hazırlanan o özel video: