ABD merkezli yazılım devi Microsoft, Türkiye’de kurulu açık kaynak yazılım şirketi Citus Data’yı satın aldı. Microsoft’un resmi blogundan duyurulan satın almayla ilgili olarak rakam açıklanmazken, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Linkedln ve Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla satın almayı duyurdu.

— Murat Kansu (@mkansu) January 24, 2019

Murat Kansu, satın almayla ilgili olarak, “Türkiye’nin yazılım pazarında bir dünya oyuncusu olması için attığımız adımlara bugün bir yenisini ekledik. Türkiye’ye duyduğumuz inancın bir göstergesi olarak, Türk girişimcilerin kurduğu yazılım şirketi Citus Data’yı bünyemize katmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Hem Microsoft’un global blogundan hem de Citus Data’nın resmi blogundan yapılan açıklamaya göre Citus Data, Microsoft bünyesine girmesinin ardından özellikle PostgreSQL adlı veritabanı yönetim sistemi üzerine odaklanacak.

STANFORD’TAN ÇIKTILAR

2002-2004 yılları arasında Stanford Üniversitesi’nde Bilgisayar Bilimleri üzerine yüksek lisans yapan Umur Çubukcu, Özgün Erdoğan ve Sumedh Pathak’in tarafından 2011 yılında kurulan Citus Data’nın İstanbul’un yanısıra San Francisco’da da ofisi bulunuyor.

Citus Data, veri tabanı yönetimi, açık kaynak kodlu yazılım, gerçek zamanlı veri analitiği ve ölçeklenebilirliği ile hizmet olarak yazılım (SaaS) sistemleri üzerine çalışıyor.

Microsoft’dan yıllarca mesafeli durduğu bir alan olan açık kaynak kodlu yazılım dünyasında son dönemde önemli yatırım hamleleri gelmişti. Bunlardan en dikkat çekeni ise 2018 yılının haziran ayında GitHub’u 7.5 milyar dolara bünyesine katması olmuştu.