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Microsoft'un kârında düşüş

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un net kârı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azaldı

Microsoft'un kârında düşüş
AA

Mali takviminde ekim-aralık dönemini ikinci çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 52,7 milyar dolara çıktı. Microsoft 2021'in temmuz-eylül döneminde 51,7 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirket, söz konusu dönemde Haziran 2016'da sona eren çeyrekten bu yana en düşük gelir artışını kaydetti.

Microsoft'un net kârı ise aynı dönemde yüzde 12 azalarak 16,4 milyar dolara geriledi. Firmanın net kârı geçen senenin aynı döneminde 18,8 milyar dolar olmuştu.

Şirketin hisse başına kârı da bu dönemde 2,48 dolardan 2,20 dolara indi.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, geçen hafta 10 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurarak, şirketin 8 yılı aşkın süredir en büyük işten çıkarma kararını almıştı.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, konuya ilişkin şirket çalışanlarıyla paylaştığı yazıda, müşterilerin dijital harcamalarını optimize ettiğini belirterek, "Ayrıca, dünyanın bazı bölgeleri resesyonda olduğu ve diğer bölgeler de resesyon beklediği için her sektördeki ve coğrafyadaki kuruluşların temkinli davrandığını görüyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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