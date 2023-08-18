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        Microsoft, Xbox 360'ın çevrimiçi mağazasını gelecek yıl kapatacak

        Microsoft, en son konsollarına ve abonelik hizmeti Game Pass'e odaklandığı için önümüzdeki yıl Xbox 360'ın çevrimiçi mağazasında ve pazarında fişi çekeceğini açıkladı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 18.08.2023 - 08:54
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        Microsoft'tan oyunseverleri üzecek bir açıklama geldi. Şirket, oyun konsolu Xbox 360'ın online mağazasını ve Xbox 360 Marketplace'i, 29 Temmuz 2024'te kapatacağını duyurdu. Bununla birlikte Xbox'ın web sitesindeki bir gönderiye göre, eski konsolu kullanan oyuncular yeni oyunlar satın alamayacak ve indiremeyecek.

        Ancak Microsoft, kullanıcıların zaten satın aldıkları Xbox 360 oyunlarıyla ve konsolla uyumlu eski oyunlarla oynamalarına izin vereceğini de belirtti.

        "TEKNOLOJİ GELİŞTİ, BEKLENTİLER DEĞİŞTİ"

        Firma, "Xbox 360'ın 2005'te piyasaya sürülmesinden bu yana çok şey değişti. Teknoloji gelişti, oyunculardan beklentiler değişti ve Xbox Series X|S'i şimdi ve gelecekte oynamak için en iyi yer haline getirmeye odaklandık" açıklamasını yaptı.

        Microsoft, 2016 yılında Xbox 360'ın üretimini durdurdu ve bir yıl sonra konsollardan ve Windows platformlarından erişilebilen bir abonelik oyun hizmeti olan Xbox Game Pass'i başlattı.

        En son hamlesinin bir parçası olarak, eski konsoldaki Filmler ve TV uygulaması da kaldırılacak.

        Xbox 360, Sony'nin PlayStation 3'üne karşı tüm zamanların en çok satan oyun konsollarından biri olarak kabul ediliyor. Microsoft, 2014 yılına kadar yaklaşık 84 milyon adet Xbox 360 satmıştı; bu, halefi Xbox One'ın piyasaya sürülmesi nedeniyle satışlarını bildirmeyi bıraktığı zamandı.

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