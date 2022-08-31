Rolland Emmerich 'in yönetmen koltuğunda oturduğu, 2. dünya savaşını anlatan Midway filmi bu akşam 20:00 'da Star Tv' de izleyicileriyle buluşuyor. 2019 yılında vizyona giren ve tarih ve savaş konulu filmin bu akşam ekranlara gelmesiyle beraber konusu, oyuncuları, gerçek bir hikaye olup olmadığı merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler...