Mikro mobilitenin teknolojik üyesi Mikro mobilite çözümleri üreticisi Segway-Ninebot, şehir içi ulaşım çözümü F2 Serisi'ni Türkiye'de satışa sunduğunu açıkladı. Model, çekiş kontrol sistemi, ABS disk fren, Batarya Yönetim Sistemi ve Apple Bul gibi teknolojik donanımları ile dikkat çekiyor

Büyük şehirlerde trafik sorununun artışı, daha çevreci ulaşım modellerinin ortaya çıkışı, elektrikli ulaşımın gelişimi birçoğumuzu mikromobilite taşıtlarına yöneltiyor. Kiralık scooterların park ve trafik kuralı ihlaliyle her ne kadar tartışmaları da beraberinde getirse de mikromobilite araçları doğru kullanıldığı taktirde şehir içi ulaşımı hem daha hızlı hem de eğlenceli hale getirebiliyor. Biz de Habertürk olarak mikromobilite ve teknolojiyi bir araya getiren bu ürünlerin deneyimini gerçekleştirdik.

55 KİLOMETRE MAKSİMUM MENZİL

Bilkom'un Türkiye pazarında satışa sunmaya başladığı yeni model Segway-Ninebot F2 Serisi de teknolojik donanımları ve özellikleriyle bu alanda yenilikler sunmayı hedefliyor.

F2 serisinin başlangıç versiyonları 40 km'ye kadar çıkabilen menzil sunarken, serinin F2 Plus ve F2 Pro versiyonlarında ise motor gücü 900W’a kadar yükselirken, maksimum menzil ise 55 km’ye kadar çıkıyor. Bununla birlikte bir tanesi disk olmak üzere çift fren sistemi, entegre göstergeleri, Çekiş Kontrol Sistemi (TCS), yükseltilmiş lastikler gibi özelliklerle öne çıkan F2 serisi, akıllı fonksiyonlarıyla dikkat çekiyor.

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YÜZDE 22 EĞİME TIRMANABİLİYOR

Segway- Ninebot F2 KickScooter, tek şarjla daha uzun bir sürüş için 367Wh pil kapasitesine sahip. F2'nin geliştirilmiş motoru, şehirde akıcı ve güvenli bir sürüş sağlarken, 800W maksimum çıkışa sahip fırçasız motor, 25 km/saate kadar ulaştığı hız değerinin yanında, yüzde 18'lik eğime varan yokuşlara tırmanabiliyor. F2 Pro versiyonu ayrıca, yüzde 22 eğime sahip yokuşları çıkabiliyor.

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KAYMAYI ÖNLEYİCİ ÇEKİŞ KONTROL SİSTEMİ

Marka KickScooter endüstrisinde yeni bir sistemi de mikromobilite araçlarına entegre ettiğini de açıkladı. Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) teknolojisi ile F2 Serisi, KickScooter'ın kontrol edilebilmesi için hassas bir algoritmaya sahip. Stabil sürüş ve güvenliği ön planda tuttuğu vurgulanan F2 serisi, çakıllı pistlerde veya kaygan yollarda daha fazla çekiş gücüyle, daha akılcı ve dengeli bir sürüş sunabiliyor.

AKILLI BATARYA YÖNETİMİ

Toplam yedi farklı koruma mekanizmasına sahip model, gelişmiş ‘Batarya Yönetim Sistemi’ (BMS) sayesinde, batarya hücrelerinin uzun ömürlü olması ve güvenlik sağlanıyor. Kısa devre koruması, aşırı akım koruması, aşırı şarja karşı çift koruma, aşırı deşarja karşı çift koruma, sıcaklık koruması, düşük voltaj otomatik uyku koruması ve özelleştirilebilir şarj limiti gibi özelliklerle, ürünün bataryası ilk günkü performansını koruduğu vurgulanıyor.

ÜÇ FARKLI SÜRÜŞ MODU

F2 Serisi, üç farklı sürüş modu sunuyor. ECO modu ile uzun mesafeler, Sport modu ile hızlı bir sürüş veya Drive modu ile ikisinin bir kombinasyonunu seçebilirsiniz. Gösterge panelindeki düğmeye iki kez basarak sürüş modlarını değiştirmek oldukça kolay. Ayrıca mobil uygulama üzerinden yürüme modu (5 km/s maks. hız) ektinleştirilebiliyor.

APPLE BUL İLE TAKİP EDİLEBİLİYOR

Apple Bul ağı Segway-Ninebot Uygulaması aracılığıyla etkinleştirdikten ve KickScooter ile eşleştirdikten sonra, iPhone'daki "Apple Bul" Uygulaması aracılığıyla, gerektiğinde hızlı bir şekilde bulunabiliyor.