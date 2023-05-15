Milletvetkili seçilen ünlü isimler

Oy sayımı sürerken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci döneminin 600 yeni milletvekili de belirlendi. Resmi olmayan sonuçlare göre; gelecek dönem milletvekilliği yapacak olan ve TBMM'ye giremeyen ünlü isimler de belli oldu.