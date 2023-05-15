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Milletvetkili seçilen ünlü isimler

Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci döneminin 600 yeni milletvekilinin belirlendiği genel seçimler için oy sayımı sürüyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, gelecek dönem milletvekilliği yapacak olan ve TBMM'ye giremeyen ünlü isimler de belli oldu

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  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    13'üncü Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde seçmenler sandık başına gitti. Sandıkların %99,4'ü açıldı. Şimdiye kadar 55.300.185 oy sayıldı.

  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    Resmi olmayan rakamlara göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %49,42, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise %44,95 oranlarında oy aldı.
  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    Oy sayımı sürerken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci döneminin 600 yeni milletvekili de belirlendi. Resmi olmayan sonuçlare göre; gelecek dönem milletvekilliği yapacak olan ve TBMM'ye giremeyen ünlü isimler de belli oldu.
  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    'Seksenler' dizisinde canlandırdığı 'Yıldız' karakteriyle tanınan Özlem Balcı, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) 28. Dönem Muğla 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.
  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    MHP şehirde milletvekili çıkaramadı ve Özlem Balcı da TBMM'ye girmeye hak kazanamadı.
  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ da Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muğla 1'inci sıradan aday olmuştu.
  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    Türkiye İşçi Partisi de Muğla da milletvekili çıkaramadı. Aslantuğ, TBMM'ye girme şansını elde edemedi.
  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    Başka bir oyuncu Serhat Özcan da Türkiye İşçi Partisi Balıkesir 1'inci sıradan aday gösterilmişti.
  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    TİP, bu şehirde de milletvekili çıkaramadı.
  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    Şarkıcı Davut Güloğlu ise Yeniden Refah Partisi İstanbul 1’inci bölge 2. sıradan aday gösterilmişti.
  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    İstanbul'da 3 milletvekili çıkaran Yeniden Refah Partisi'nin kazananları arasında Güloğlu yok.
  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa 1'inci sıradan milletvekili adayı olmuştu.
  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    2023 seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan milletvekili seçildi.
  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    Yönetmen ve senarist Onur Aydın, CHP İstanbul 2'nci bölge 11'inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.
  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    CHP, 2'inci bölgeden 8 milletvekili çıkardı ve Onur Aydın TBMM'ye giremedi.
  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    Eski manken Seda Sarıbaş AK Parti Aydın 2'nci sıradan milletvekili adayı olmuştu.
  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    AK Parti şehirde 3 milletvekili çıkardı ve Arıbaş da TBMM'ye giren ünlülerden.
  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    Oyuncu İlyas Salman ise Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul'dan aday olmuştu.
  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    TKP, İstanbul'dan milletvekili çıkaramadı.
  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    Oyuncu Kerem Fırtına da Yeşil Sol Parti (YSP) İstanbul 3. bölge 6. sıradan aday gösterilmişti.
  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    Fırtına, YSP'nin İstanbul'da çıkardığı 8 vekilin arasında değil.
  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    AK Parti'de müzisyen Yücel Arzen, İstanbul 3. Bölge 14. sıradan aday olmuştu.
  • Milletvetkili seçilen ünlü isimler! Mehmet Aslantuğ, Davut Güloğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu... - 2023 seçim haberleri

    Arzen son sıradan milletvekili seçildi.

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