Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Paris 2024'te ilk maçını kaybetti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, grubundaki ilk maçında Japon Aya Ohori'ye 2-0 mağlup oldu.
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları grubunda çıktığı ilk maçını kaybetti.
La Chapelle Arena'da yapılan badminton müsabakalarında Neslihan Yiğit Arın, J Grubu ilk maçında Japonya'dan Aya Ohori ile karşılaştı.
Milli sporcu, rakibine 21-9 ve 21-7'lik setler sonucunda 2-0 mağlup oldu.
Neslihan Yiğit Arın, gruptaki ikinci maçını 30 Temmuz Salı günü Perulu Ines Lucia Castillo ile yapacak.